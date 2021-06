Biden et Poutine se rencontrent face à face à Genève .

in

Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés mercredi à Genève, pour discuter de sujets probables tels que la cybercriminalité, l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines et l’agression russe à sa frontière avec l’Ukraine.

Il s’agit de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis que Biden a pris ses fonctions. Biden et Poutine sont tous deux accompagnés de leurs plus hauts diplomates – respectivement le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, selon l’Associated Press.

Les dirigeants mondiaux ont commencé leur réunion à huis clos par une poignée de main publique.

Les deux dirigeants mondiaux devraient se rencontrer pendant quatre ou cinq heures et s’exprimeront ensuite lors de conférences de presse distinctes pour discuter des développements intervenus au cours de la réunion.

Lien source