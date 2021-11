Biden et Sánchez jouent dans une brève et affectueuse salutation au G20

02/11/2021 à 11:14 CET

Rosa Maria Sanchez

Le Premier ministre Pedro Sánchez a déjà au moins un première photo affectueuse avec le président américain, Joe Biden. Dans les minutes précédant la première session de travail des dirigeants du G-20 au sommet de Rome qui s’est tenu ce samedi et dimanche, les caméras du pool de photographes ont pu capturer quelques photos de la brève salutation formelle entre les deux dirigeants de la que vous les voyez sourira.

L’accueil a eu lieu peu de temps avant que le président Sánchez ne prenne place à la grande table ronde de la plénière de la Sommet du G20 où, par ordre alphabétique, l’Espagne doit siéger entre les dirigeants de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et le représentant de l’Afrique du Sud.

Après le fiasco des quelques brèves secondes pendant lesquelles les deux dirigeants ont réussi à se saluer en juin, à Bruxelles, l’accueil de ce samedi à Rome n’a pas été beaucoup plus large, mais il a été plus affectueux devant les caméras. Cependant, la délégation espagnole espère pouvoir entretenir un échange plus important entre les deux présidents dans le cadre du « mini-sommet » sur la rupture de la chaîne mondiale d’approvisionnement et d’énergie convoqué par Biden lui-même et auquel 15 dirigeants ont été invités ; Sánchez, parmi eux.

L’Espagne participe au sommet des 20 principales économies développées et émergentes en tant que pays invité permanent. Parmi les anecdotes des sommets successifs, les détails des salutations entre les dirigeants trouvent généralement leur place, comme lorsque l’ancien président Trump a semblé envoyer Sánchez au sommet d’Osaka (2019)

Dans le cadre de ce sommet à Rome, le Président Sánchez prévoit de participer aux trois réunions plénières prévues, ainsi que de développer une dizaine de rencontres bilatérales.

Au matin de ce samediSánchez a déjà rencontré les directeurs du FMI, Kristalina Georgieva, et de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. L’ordre du jour de samedi comprend également des réunions bilatérales pour Sánchez avec le Premier ministre canadien Justin Trudea, le secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann, le président argentin Alberto Fernández et le Premier ministre australien Scott Morrison.