Biden et Schumer construisent un record de nominations judiciaires phénoménal, mais ne peuvent pas s’arrêter maintenant

Alors que le président Joe Biden et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer ont été bloqués au Sénat et par les tribunaux et par un univers vengeur (la deuxième année de COVID-19, qui s’intensifie avec des variantes pour l’année prochaine et au-delà), il y en a un réalisation de première année digne d’éloges : nominations judiciaires.

Vous pouvez donc pardonner à Schumer d’avoir fait un tour de victoire, mais en même temps, personne ne doit oublier que son exploit a été rendu possible par la décision de l’ancien chef de la majorité au Sénat Harry Reid – et d’une majorité de sénateurs démocrates – de mettre fin à l’obstruction systématique pour les candidats des juridictions inférieures.

Avec les 40 candidats à la magistrature Biden, nous avons confirmé cette année : Aucun président depuis que JFK n’a eu plus de juges de cour de circuit/de district confirmés au cours de leur première année. Et ils apportent la diversité démographique et professionnelle nécessaire à la magistrature. – Chuck Schumer (@SenSchumer) 28 décembre 2021

Tout ce que Schumer cite est vrai. Les juges que le Sénat a formés en un lieu record sont historiquement divers :

Dans un rapport complet, Alliance for Justice a souligné les nombreuses premières parmi cette génération de juges : le premier juge ouvertement lesbienne de la Cour d’appel (Beth Robinson) ; le premier Américain d’origine coréenne à siéger à la Cour d’appel (Lucy Koh) ; le premier juge fédéral musulman (Zahid Quraishi) ; le premier juge noir de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral (Tiffany Cunningham); la première femme de couleur à siéger au tribunal de district américain du Maryland (Lydia Griggsby); le premier juge fédéral amérindien de l’État de Washington (Lauren J. King)—la liste est longue. Selon Alliance for Justice, près de 75 % des candidats à la magistrature de Biden sont des femmes et près de 65 % sont des personnes de couleur. À titre de comparaison, seulement 24 % des candidats à la magistrature de Trump étaient des femmes et seulement 16 % étaient des personnes de couleur.

De plus, ils ont une diversité professionnelle : « 21 défenseurs publics, 14 avocats des droits civiques, 10 avocats du côté des plaignants, trois anciens avocats de l’aide juridictionnelle, trois avocats de la protection des consommateurs et un avocat du travail ».

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, cependant. D’une part, il y a des droits de vote et des droits civils et des champions des droits LGBTQ parmi les candidats de Biden, mais « pas un seul candidat spécialisé dans la protection de l’accès à l’avortement – personne comme, disons, Brigitte Amiri, l’intrépide avocate de l’ACLU qui a contrecarré l’administration Trump efforts pour empêcher les mineurs sans-papiers d’interrompre des grossesses non désirées. C’est une omission flagrante et assez effrayante, en regardant l’avenir du droit à l’avortement avec la Cour suprême actuelle.

C’est l’autre problème. Tous ces juges peuvent faire la différence, mais seulement au point que leurs affaires restent valables et ne parviennent pas à la Cour suprême. Car tel qu’il est actuellement constitué, grâce à l’entassement de Donald Trump et de Mitch McConnell, tout mouvement progressiste significatif des juridictions inférieures sera inversé.

En plus de reconnaître que Biden a atteint cet objectif grâce à la réforme de l’obstruction systématique, il est également important de noter qu’à la minute où il en a eu l’occasion, McConnell a également modifié la règle pour les juges de la Cour suprême afin qu’il puisse faire exactement ce qu’il a fait : l’emballer.

On pourrait penser que d’anciens employés du Sénat comme Biden et Schumer, qui ont eu l’avantage discutable de servir avec McConnell et de voir ce qu’il est capable de faire, ne seraient pas du tout réticents à faire ce qui est nécessaire pour le contrecarrer. Comme élargir la Cour suprême pour diluer la majorité conservatrice pernicieuse, régressive et hors du commun, dont les trois dernières étaient littéralement emballées. Neil Gorsuch occupe le siège que McConnell a volé au président Barack Obama. Brett Kavanaugh sert sous cinq nuages ​​éthiques différents, de l’agression sexuelle présumée au parjure devant le Congrès. Amy Coney Barrett a été poussée sur le terrain alors que les gens votaient pour la présidentielle à l’automne 2020.

Alors, oui, Biden et Schumer devraient profiter de ce moment pour célébrer, mais ils ne peuvent pas se reposer sur cette réalisation. Il y a beaucoup plus à faire pour assurer l’avenir de la nation.

