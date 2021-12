Le président Joe Biden dit qu’il veut mettre fin à la politique « Rester au Mexique », un programme de l’ère Trump qui a forcé des dizaines de milliers de migrants à attendre des décisions sur leurs cas d’immigration au Mexique pendant des mois.

Dans un mouvement apparemment contradictoire, Biden le rétablit et l’étend d’abord. Le retour du programme a été ordonné par les tribunaux. L’expansion de la politique, cependant, était un choix fait par l’administration Biden.

Jeudi, les États-Unis ont conclu un accord avec le gouvernement mexicain pour relancer les protocoles de protection des migrations (MPP), également connus sous le nom de politique « Rester au Mexique ». Sous Trump, la politique a permis à 70 000 migrants cherchant à entrer aux États-Unis d’être envoyés dans des villes frontalières mexicaines où beaucoup vivaient dans des campements sordides ou dans des abris surpeuplés et étaient la cible de gangs criminels.

Biden a interrompu le MPP peu de temps après son entrée en fonction, remplissant une promesse de campagne. Mais son administration a fait valoir qu’elle n’avait d’autre choix que de rétablir le programme à partir de lundi. Un tribunal fédéral du Texas a ordonné à l’administration de continuer à obliger les migrants à attendre au Mexique jusqu’à ce qu’elle étende sa capacité à détenir des migrants aux États-Unis. La décision est intervenue dans le cadre d’un procès intenté par le Texas et le Missouri; la Cour suprême a refusé de bloquer cette décision du tribunal inférieur.

Le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a néanmoins maintenu que l’administration s’était engagée à mettre fin au programme à terme.

« Le MPP avait des défauts endémiques, imposait des coûts humains injustifiables, éloignait des ressources et du personnel d’autres efforts prioritaires et ne s’attaquait pas aux causes profondes de la migration irrégulière », a-t-il écrit dans une note d’octobre. « Le MPP sape non seulement la capacité de l’administration à mettre en œuvre des changements essentiels et fondamentaux au système d’immigration, mais il ne parvient pas à fournir le processus équitable et les protections humanitaires que les individus méritent en vertu de la loi. »

Mais en réimplémentant le programme entre-temps avec relativement peu de changements, l’administration Biden a déçu certains démocrates, défenseurs des migrants et même agents d’asile chargés de filtrer les personnes soumises au programme. Ils ont fait valoir que le programme est lui-même illégal et se soustrait à l’obligation des États-Unis en vertu du droit fédéral et international de ne pas renvoyer les migrants en danger.

Les défenseurs de l’immigration sont également irrités par le fait que Biden ne se contente pas de réintégrer le MPP; il élargit son échelle. Désormais, tous les autres citoyens des pays de l’hémisphère occidental peuvent être renvoyés dans le cadre du programme, qui ne couvrait auparavant que les hispanophones.

L’administration ne le fait pas parce que le tribunal lui a ordonné – cela ne faisait pas partie des instructions du tribunal – et elle n’a pas expliqué pourquoi elle étend le programme et n’a pas répondu à une demande de commentaires vendredi. Cela laisse planer le doute sur son engagement à assurer la sécurité des migrants qui souffriront du maintien du MPP en place.

« Nous rejetons catégoriquement les affirmations de l’administration Biden selon lesquelles elle peut administrer le programme Rester au Mexique d’une manière plus humaine », a déclaré Jorge Loweree, directeur des politiques au Conseil américain de l’immigration, dans un communiqué. «Plus l’administration tardera à mettre fin à cette politique illégale et cruelle, plus les gens souffriront.»

Les modifications apportées par Biden au programme ne suffisent pas

Les dangers associés au renvoi des migrants au Mexique sont bien documentés. En février 2021, un rapport de Human Rights First a identifié plus de 1 500 meurtres, enlèvements, viols, tortures et autres attaques contre des migrants renvoyés au Mexique dans le cadre du MPP. Et une enquête menée par le groupe d’aide juridique Al Otro Lado auprès de 20 000 demandeurs d’asile piégés à la frontière américano-mexicaine a révélé que 83 % avaient fait l’objet de menaces ou de violences physiques, dont 89 % de demandeurs d’asile LGBTQ.

Malgré cela, et malgré l’autorisation du tribunal inférieur de faire les choses différemment, Biden ne change pas grand-chose à la façon dont le MPP a été dirigé. Et la politique de son administration laisse toujours la détermination des exemptions à la discrétion des agents frontaliers individuels.

L’administration a déclaré qu’elle terminerait tous les cas du programme dans les six mois suivant le retour d’un migrant au Mexique. L’administration Trump a promis de régler les affaires dans le même délai, mais n’a pratiquement pas réussi à le respecter dans la pratique en raison d’un manque de hiérarchisation et d’arriérés dans les tribunaux de l’immigration, limitations auxquelles l’administration Biden est toujours confrontée.

Biden a également décrit des exemptions au programme similaires à celles utilisées par l’administration Trump, y compris pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Étant donné que les agents aux frontières seront chargés d’identifier ces personnes, certaines pourraient passer entre les mailles du filet.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils travailleraient également avec le gouvernement mexicain pour fournir des abris « sûrs et sécurisés » aux personnes inscrites au programme. Cependant, les directeurs des refuges le long de la frontière disent qu’ils sont déjà débordés, et les responsables locaux au Mexique n’ont pas encore été approchés par l’administration Biden au sujet du financement pour étendre la capacité. Les deux pays ont également promis de fournir un transport sûr vers et depuis les ports d’entrée américains, ainsi que des permis de travail, des soins de santé et d’autres services au Mexique.

Peut-être plus important encore, les agents frontaliers interrogeront désormais de manière proactive les migrants pour déterminer s’ils ont une « possibilité raisonnable » de faire face à un danger au Mexique avant de les renvoyer dans le cadre du programme. Il appartiendra à ces agents d’orienter les migrants qui expriment une crainte de préjudice s’ils sont renvoyés au Mexique vers un agent d’asile pour un examen plus approfondi.

Les migrants pourront consulter un avocat avant ces entretiens, bien que peu bénéficieront de cette partie de l’accord. Auparavant, seulement environ 18% des personnes soumises au MPP qui se présentaient à leurs audiences pouvaient payer pour un avocat ou avaient accès à un conseil juridique gratuit, selon le Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse, qui collecte et analyse des données sur les États-Unis. tribunaux de l’immigration.

Mais même avec ces changements, les propres agents d’asile de l’administration disent qu’il n’y a aucun moyen d’assurer la sécurité des migrants dans le cadre du programme « irrémédiablement défectueux ».

« Bien que l’administration ait pris des mesures visant à atténuer certains des éléments les plus flagrants de l’itération précédente du MPP, un programme qui oblige les demandeurs d’asile à rester dans l’une des régions les plus dangereuses du monde pendant que leurs affaires sont en instance devant les tribunaux américains de l’immigration ne peut garantir leur protection contre la persécution et la torture, comme l’exige la loi américaine », a écrit jeudi le syndicat des agents d’asile chargés de filtrer les personnes soumises au MPP.

Biden n’a pas été obligé d’étendre le MPP

L’administration Biden a fait valoir que ses mains sont liées par les tribunaux lorsqu’il s’agit de MPP. Les défenseurs des immigrants, cependant, disent que l’administration aurait dû agir plus rapidement pour monter son dossier contre le programme, et qu’elle n’a aucune obligation légale de l’étendre.

L’administration Biden a publié pour la première fois une note mettant fin au MPP en juin. Le tribunal du Texas a estimé que la note de service ne justifiait pas suffisamment la décision du 13 août. Pourtant, ce n’est que le 29 octobre que Mayorkas a finalement publié une autre note de service élaborant le raisonnement de l’administration d’une manière qui aurait pu renforcer son dossier. sorti en juillet.

Karen Tumlin, avocate plaidante en matière d’immigration et directrice et fondatrice du Justice Action Center, a déclaré que l’administration Biden a la responsabilité d’avoir traîné des pieds pour publier le deuxième mémo – ce qu’elle dit est «la chose qui était la plus susceptible de mettre fin à l’ordonnance du tribunal. »

« Ce retard est ce qui a causé la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Il n’y a également rien dans l’ordonnance du tribunal qui suggère que l’administration Biden a dû étendre le MPP. À l’exception des Brésiliens, les non-hispanophones n’étaient pas auparavant soumis au programme, en partie parce qu’ils auraient des difficultés à trouver du travail au Mexique et n’auraient aucun moyen réaliste de subvenir à leurs besoins tout en poursuivant leurs demandes d’asile aux États-Unis.

Désormais, tous les citoyens des pays de l’hémisphère occidental sont soumis au MPP à moins qu’ils ne soient admissibles à une exemption. Cela inclut les Haïtiens, qui ont été victimes de discrimination raciale et ont été la cible de crimes violents au Mexique – et pas seulement aux mains de gangs. Selon l’enquête d’Al Otro Lado, 20 % des demandeurs d’asile haïtiens ont été victimes de violences physiques ou d’extorsion de la part des forces de l’ordre mexicaines.

L’administration Biden a noté dans son plan de réimplémentation que le gouvernement mexicain pourrait restreindre les catégories de migrants soumis au MPP ou limiter le nombre de non-hispanophones dans le programme à l’avenir. Dans l’état actuel des choses, cependant, le programme pourrait couvrir plus de migrants que sous Trump.

« L’administration Biden n’a pas reçu l’ordre du tribunal d’étendre Rester in Mexico à de nouvelles populations », a déclaré Ursela Ojeda, conseillère politique principale pour les droits des migrants et la justice à la Commission des femmes pour les réfugiés, lors d’un appel à la presse. « Ils vont bien au-delà de la conformité de bonne foi qui leur est exigée [by the court] rendre cette politique plus cruelle et plus meurtrière.