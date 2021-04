Biden exhorte le Congrès à ne pas abandonner les réformes de la police

Après la condamnation de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, le président Joe Biden a supplié la nation – et le Congrès – de ne pas détourner le regard.

“Cela peut être un moment de changement important”, a déclaré Biden jeudi. «Nous ne pouvons pas quitter ce moment en pensant que notre travail est terminé. Nous devons examiner ces 9 minutes et 29 secondes; nous devons écouter.

Biden a déclaré qu’il avait parlé à la famille de Floyd après le verdict de mardi soir. Le président a déclaré qu’il leur avait dit qu’il «continuerait à se battre» pour faire passer le projet de loi qui porte le nom de Floyd, la George Floyd Justice in Policing Act, par le biais du Congrès.

«Nous allons faire beaucoup; nous allons y rester jusqu’à ce que nous l’ayons fait », a déclaré Biden à la famille de Floyd lors d’un appel téléphonique après le verdict qui a été enregistré sur vidéo par l’avocat de la famille Floyd, Ben Crump. «Cela et bien plus encore. … Cela nous donne une chance de faire face à un racisme authentique et systémique.

Le président Biden et le vice-président Harris appellent la famille Floyd après le verdict COUPABLE!

“Rien ne peut jamais ramener leur frère, leur père”, a déclaré Biden. «Mais cela peut être un pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique. C’est le travail que nous faisons chaque jour pour changer les cœurs et les esprits ainsi que les lois et les politiques. Ce n’est qu’alors que la justice et la pleine égalité seront rendues à tous les Américains. »

Ce sera une bataille difficile pour tenir cette promesse. Biden est peut-être président, mais il est toujours limité par ce qu’il peut faire seul sur les questions de justice pénale et de police. Dans son discours de mardi soir, le président a mentionné deux de ses candidats au ministère américain de la Justice qui se concentrent depuis longtemps sur les droits civils. Mais sans action du Congrès, le plaidoyer de Biden ne sera qu’un autre discours sincère.

Près d’un an après le meurtre de Floyd à Minneapolis, le président a lancé un appel direct à un Congrès lent pour qu’il ne tarde plus.

«Nous avons également besoin du Congrès pour agir», a déclaré Biden. «George Floyd a été assassiné il y a un an. Il existe sous son nom une législation significative de réforme de la police. Cela ne devrait pas prendre une année entière pour y parvenir. »

Où se trouve la George Floyd Justice in Policing Act au Congrès

Introduite pour la première fois l’année dernière par des sénateurs, dont l’actuel vice-président Kamala Harris, la loi sur la justice dans les services de police a de nouveau été adoptée par la Chambre contrôlée par les démocrates en mars. Il attend un mouvement au Sénat américain, où les démocrates ont la majorité par une seule voix.

Le projet de loi sur la réforme de la police ne peut être adopté que si l’exigence d’obstruction au Sénat de 60 voix est éliminée, et si le Sénat Les démocrates restent unis pour tous voter en sa faveur. Entre autres dispositions, le projet de loi interdirait les étranglements et mettrait fin à l’immunité qualifiée pour les agents, une doctrine juridique qui place la barre particulièrement haute pour poursuivre les agents de police pour inconduite.

Les républicains du Sénat ne soutiennent pas le projet de loi et ont proposé leur propre version – la loi sur la justice – qui améliorerait principalement la collecte de données sur le recours à la force par la police et les mandats de «non-coup», et appelle la police nationale et locale à documenter plus en profondeur les manquements.

“Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le jury est parvenu au bon verdict” dans le procès Chauvin, a déclaré mardi le sénateur républicain Tim Scott (SC), le seul républicain noir du Sénat GOP et l’un des principaux sponsors de la loi sur la justice. Même ainsi, les démocrates et les républicains au Congrès restent très éloignés sur une solution aux meurtres par la police de Noirs non armés.

“Il ne s’agit pas seulement d’un officier ou d’un service de police”, a déclaré mardi le représentant Steven Horsford (D-NV), premier vice-président du Congressional Black Caucus, à Luke Broadwater, du New York Times, en réaction au verdict Chauvin. . «Il s’agit d’un système que nous devons encore réformer. Nous avons besoin que le Sénat agisse, car tant que le projet de loi ne sera pas présenté, adopté et signé par le président, chaque jour, les familles noires se réveillent face à de nouveaux incidents.

Horsford a déclaré qu’un groupe bipartisan, comprenant Scott et le sénateur Cory Booker (D-NJ), se réunissent pour trouver un consensus sur ce sur quoi les républicains et les démocrates peuvent s’entendre. Mais de nombreux républicains du Sénat s’opposent à la disposition des démocrates pour mettre fin à l’immunité qualifiée pour les agents de police, et pensent que la portée de la loi sur la justice dans le maintien de l’ordre est trop large.

Le projet de loi devrait être entendu le mois prochain au Comité judiciaire du Sénat, ce qui signifie qu’un vote final ne peut avoir lieu qu’à la fin du printemps ou à l’été. Les membres noirs du Congrès ont déclaré aux journalistes qu’ils espéraient, comme Biden, que le verdict Chauvin était le début d’un changement radical dans le pays, provoquant de réels progrès pour les Noirs qui ne sont que trop familiers avec le racisme systémique et institutionnel en Amérique.

“Espérons que ce soit le début d’un tournant dans notre pays”, a déclaré le sénateur Raphael Warnock (D-GA). «Là où les gens qui ont été témoins de ce traumatisme à maintes reprises sauront que nous bénéficions d’une protection égale devant la loi.»