Biden exige que les employés fédéraux, les militaires et les entrepreneurs soient vaccinés ⋆ .

Comme prévu, le président Joe Biden a annoncé mercredi après-midi que, pour assurer la sécurité des travailleurs et des sous-traitants fédéraux, chaque travailleur fédéral ou sous-traitant sur place “sera invité à affirmer son statut vaccinal”. Tout travailleur qui n’affirme pas qu’il est complètement vacciné sera soumis au port d’un masque sur le lieu de travail, ainsi qu’à des tests fréquents de COVID-19. Cette annonce était attendue et s’aligne sur les exigences que les autorités étatiques et locales ont maintenant émises en Californie, au Nouveau-Mexique et à New York. Tous les visiteurs des édifices fédéraux devront porter un masque.

Au cours de son discours, Biden a également encouragé les gouverneurs à utiliser le financement de l’American Recovery Act pour offrir des incitations à ceux qui souhaitent se faire vacciner complètement. Plus important encore, il a élargi un programme qui offrait déjà de payer les employeurs pour donner à leurs employés du temps libre pour se faire vacciner. En vertu des nouvelles règles, des congés seront également accordés pour emmener des proches se faire vacciner. Ainsi, les employés peuvent désormais prendre le temps de faire vacciner leur conjoint, leurs parents ou leurs adolescents sans manquer de salaire.

L’annonce de Biden incluait également des informations selon lesquelles il “ordonnerait au ministère de la Défense d’examiner comment et quand il ajoutera la vaccination COVID-19 à la liste des vaccinations requises pour les membres de l’armée”. Cela fait suite à une décision antérieure du ministère des Anciens Combattants d’exiger que tous les travailleurs de la santé soient complètement vaccinés.

Cette déclaration va clairement déclencher beaucoup de soupirs et de bouffées à droite. Et ils devraient vraiment en discuter avec ce tyran des vaccins, George Washington. Comme le note National Geographic, Washington « a ordonné à toutes les troupes de vacciner [against smallpox], notant à son médecin-chef que « la nécessité non seulement autorise mais semble exiger la mesure. »

Biden a commencé par enlever son masque et dire que s’il était dans son État d’origine, le Delaware, il n’aurait pas besoin de masque “parce que les gens se faisaient vacciner”. Biden a ensuite déclaré qu’il était temps de “couper” la “grande quantité de désinformation dans le pays avec des faits et de la science”.

L’augmentation du nombre de cas était, a expliqué Biden, en raison de la variante delta. Cependant, il a déclaré que bien que les cas soient en hausse, les hospitalisations et les décès ne devraient pas augmenter autant car les Américains les plus vulnérables – ceux de plus de 65 ans – sont également les plus vaccinés. Biden a félicité ceux qui avaient travaillé pour développer et déployer le vaccin.

Biden a examiné les nouveaux conseils des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandant l’utilisation de masques dans les zones à haut niveau de transmission. Il a expliqué que même les personnes complètement vaccinées peuvent propager la variante delta et peuvent la transmettre à quelqu’un qui n’est pas vacciné.

Tout en approuvant le retour des masques dans les zones à haut risque, Biden a insisté sur le fait que le moyen de mettre fin à la pandémie passait par les vaccins. « En fin de compte, si vous êtes complètement vacciné, vous êtes hautement protégé contre COVID-19. » Biden a reconnu qu’il existe des cas révolutionnaires, comme il existe des vaccins contre d’autres maladies.

Il a déclaré qu’à partir de maintenant, aucun Américain n’a besoin de demander un “coup de rappel” après avoir été complètement vacciné. Au lieu de cela, la meilleure façon de protéger les vaccinés est de faire vacciner les non vaccinés. Parlant à nouveau de la “pandémie des non vaccinés”, Biden a qualifié le fait que 99% des personnes décédées n’étaient pas vaccinées de “tragédie américaine” et a tristement évoqué les cas de personnes qui n’ont commencé à demander le vaccin qu’après avoir été hospitalisées avec des symptômes graves. .

Il a également parlé de la frustration que ressentent les vaccinés parce que la minorité de personnes non vaccinées prolonge maintenant la pandémie et provoque des choses comme le retour des masques, forçant les vaccinés à être bloqués avec des restrictions alors que la vie devrait revenir à la normale. Biden a fait tout son possible pour féliciter le sénateur Mitch McConnell d’avoir pris la parole pour dire qu’il avait été vacciné, et a même lancé un compliment aux “commentateurs à la télévision” qui ont commencé à parler plus favorablement du vaccin.

“Avec la liberté vient la responsabilité”, a déclaré Biden. Il a noté que les dirigeants d’autres pays l’appelaient tous les jours pour essayer d’obtenir plus de vaccins et qu’il essayait de répondre à ces demandes tout en s’assurant qu’il y avait suffisamment de vaccins pour chaque Américain.

Biden a appelé les employeurs qui ne fournissent pas de congés payés aux employés pour qu’ils se fassent vacciner. Il a rappelé à tout le monde que ce programme ne coûte rien aux employeurs et a qualifié le fait de ne pas offrir de congés d'”inacceptable”. Biden a annoncé une extension du programme qui rembourse les employeurs pour les congés lorsqu’ils emmènent les membres de la famille se faire vacciner. Citant des programmes au Nouveau-Mexique et au Colorado, Biden a encouragé les gouverneurs de tout le pays à offrir une incitation de 100 $ à toute personne qui se fait vacciner complètement.

Il a ensuite noté qu’en plus des incitations, il est maintenant temps d’imposer des exigences pour faire vacciner les gens. Biden a expliqué comment les Anciens Combattants avaient déjà mis en œuvre les exigences, puis s’est penché sur la nécessité pour le ministère de la Défense de maintenir les militaires en bonne santé afin qu’ils puissent répondre aux besoins de la nation.

Biden a poursuivi en disant “si vous voulez travailler avec le gouvernement fédéral, faites-vous vacciner”. Il a expliqué que les exigences pour les employeurs et les entrepreneurs fédéraux comprendront également des restrictions de voyage pour ceux qui ne se font pas vacciner. « Le ministère de la Justice a clairement indiqué qu’il était légal d’exiger des vaccins COVID-19. »

Après avoir parlé des travailleurs fédéraux, Biden s’est tourné vers les écoles, affirmant qu’il était vital que les enfants retournent à l’école et que “nous ne pouvons pas nous permettre une autre année en dehors de la salle de classe”. Il a souligné que le plan de sauvetage américain contenait des fonds expressément pour améliorer les conditions dans les écoles, notamment en fournissant plus d’espace et de ventilation. Mais Biden a déclaré que le personnel devrait être vacciné, les enfants devraient être masqués et plus d’enfants entre 12 et 17 devraient être vaccinés. Biden a appelé les districts scolaires à organiser des «cliniques de vaccination pop-up» pour faire vacciner les adolescents maintenant, et a promis que les vaccins pour les jeunes enfants seront disponibles dès que les tests montreront qu’ils sont sans danger.

À la fin du discours, Biden a de nouveau parlé à la fois aux vaccinés qui sont en colère contre le retard et aux non vaccinés qui ne sont “toujours pas convaincus”. Il a rappelé à tout le monde à quel point les choses étaient mauvaises en janvier et à quel point les progrès avaient été réalisés. Cela signifie non seulement des centaines de millions de doses de vaccin, mais aussi des décès considérablement réduits et des emplois qui reviennent. “Je sais que nous espérions que ce serait une ligne simple et directe sans défis ni revers, mais ce n’est pas la vraie vie.” Cochant le nombre total de morts et le comparant à toutes les guerres du siècle dernier, Biden a déclaré: “C’est aussi difficile que possible”, mais a insisté sur le fait que si l’Amérique suit la science, nous pouvons vaincre le virus et restaurer notre nation .

« Je dis ceci à tous les non vaccinés : s’il vous plaît, s’il vous plaît, faites-vous vacciner. Au reste de l’Amérique : nous devons juste finir le travail avec la science, les faits et la vérité.

Lors de l’interrogatoire, Biden a déclaré que même si un rappel n’est pas nécessaire maintenant, cela pourrait être possible à l’avenir. En ce qui concerne les masques, Biden a noté qu’il y a beaucoup d’endroits où les gens n’ont pas du tout à porter de masques – ce qui est nécessaire, c’est de réduire la transmission, et des masques vont être nécessaires «où un taux élevé de non-vaccination reste élevé. “

Lorsqu’on lui a demandé si Biden essayait de “mettre en place une pression” pour les vaccinés par rapport aux non vaccinés, Biden a déclaré que les non vaccinés “représentent un problème, pour vous-même, votre famille et votre lieu de travail”. Il a souligné qu’il n’essayait pas de créer un conflit, mais de protéger les gens.

Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait que les États et les entreprises privées imposent des mandats sur les vaccins, Biden les a encouragés à le faire, mais a déclaré que c’était “toujours une question ouverte” quant à savoir s’il pouvait exiger que tout le monde se fasse vacciner … ce qui était une réponse intéressante.

En ce qui concerne le fait que son système n’exigeait pas de preuve de vaccination, Biden a déclaré que ceux qui voyageaient à l’étranger auraient certainement besoin d’une preuve, et que de plus en plus d’entreprises et d’organisations pourraient commencer à demander cette preuve – et qu’elles le peuvent légalement.

Au cours de l’interrogatoire, Biden a clairement indiqué que l’autorisation d’utilisation d’urgence actuelle pour les vaccins était toujours une approbation temporaire, mais a déclaré qu’il n’allait pas essayer de pousser la FDA à hâter l’approbation car il est essentiel que l’approbation ne soit pas considérée comme politique. Pourtant, il a dit qu’il s’attendait à une approbation formelle “bientôt”.

Alors que Biden tentait de quitter la pièce, un journaliste de droite (hors écran) a tenté de lui tendre une embuscade en affirmant que Biden avait déclaré que les gens n’auraient plus jamais à porter de masque. Biden était clairement en colère lorsqu’il a répondu que lorsque le CDC a publié des directives en mai, on supposait que les gens se feraient vacciner. Au lieu de cela, les vaccinations ont ralenti, une nouvelle variante est apparue, les cas ont augmenté et les masques sont à nouveau nécessaires. “C’est ça.”

