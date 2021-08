Biden exige que les entreprises adoptent des mandats de vaccination suite à l’approbation de la FDA de Pfizer ⋆ .

Suite à l’approbation par la FDA du vaccin Pfizer COVID, Joe Biden a appelé les entreprises privées à mettre en œuvre des mandats de vaccination pour leurs employés.

Comme l’a rapporté National File, la FDA a approuvé lundi le vaccin Pfizer COVID pour toute personne âgée de 16 ans et plus. « Bien que ce vaccin et d’autres aient satisfait aux normes scientifiques rigoureuses de la FDA pour l’autorisation d’utilisation d’urgence, en tant que premier vaccin COVID-19 approuvé par la FDA, le public peut être très confiant que ce vaccin répond aux normes élevées de sécurité, d’efficacité et de fabrication. la qualité que la FDA exige d’un produit approuvé », a déclaré la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, dans un communiqué de presse de la FDA.

Suite à l’annonce de la FDA, Joe Biden a tenu une conférence de presse pour exiger que les entreprises privées instituent désormais des mandats de vaccination pour leurs employés «Aujourd’hui, j’appelle plus de pays, plus d’entreprises je devrais dire dans le secteur privé, à intensifier les exigences en matière de vaccins. qui atteindra des millions de personnes supplémentaires », a déclaré Biden. « Si vous êtes un chef d’entreprise, un dirigeant à but non lucratif, un dirigeant d’État ou local, qui attend l’approbation complète de la FDA pour exiger des vaccinations, je vous demande maintenant de le faire. Exigez-le. Faites ce que j’ai fait le mois dernier : demandez à vos employés de se faire vacciner ou faites face à des exigences strictes. »

Comme l’a noté Biden, chaque employé du gouvernement fédéral doit actuellement « attester » de son statut vaccinal, des restrictions strictes étant mises en place contre toute personne non vaccinée. « Tout employé fédéral qui n’atteste pas, ou qui n’est pas vacciné, devra se masquer, peu importe où il travaille, se faire tester une ou deux fois par semaine, se distancier socialement, et ne sera généralement pas autorisé à se déplacer pour le travail. » a déclaré Jeff Zients, directeur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, tout en garantissant les mêmes restrictions pour tous les entrepreneurs. « Si vous voulez faire affaire avec le gouvernement fédéral, faites vacciner vos travailleurs. »

Malgré l’appel de Biden pour des mandats de vaccination, Rochelle Walensky, la directrice du Center for Disease Control, a admis que l’efficacité des vaccins “décroissait”, en particulier contre le Delta et d’autres variantes. « Les rapports de nos collègues internationaux, y compris Israël, suggèrent un risque accru de maladie grave chez les personnes vaccinées tôt », a confirmé Walensky.