La nouvelle secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan s’est entretenue hier avec la représentante américaine au commerce Katharine Tai. Un accord de libre-échange (ALE) avec les États-Unis est considéré comme un prix majeur de la sortie de l’Union européenne pour le gouvernement britannique, mais constitue le premier défi majeur pour le nouveau secrétaire au Commerce international, qui a remplacé Liz Truss la semaine dernière.

Mme Tai a exposé les conditions d’un accord hier et a souligné l’importance de protéger l’accord du Vendredi saint dans les négociations en cours sur le protocole.

Le président américain Joe Biden, d’ascendance irlandaise, et d’autres démocrates de haut rang s’intéressent vivement à la situation en Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni veut réécrire le protocole, qui évite une frontière dure avec l’Irlande en maintenant effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’Union européenne.

Cela a conduit à des barrières commerciales pour les marchandises traversant la mer d’Irlande depuis la Grande-Bretagne.

Mme Tai a fortement indiqué qu’il n’y aurait pas d’accord de libre-échange avec le Royaume-Uni si les actions du gouvernement mettaient en péril le processus de paix qui assure la prospérité en Irlande du Nord après les troubles.

Un porte-parole de Mme Tai a ajouté hier soir: «Elle a discuté de l’examen en cours par l’USTR des négociations d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni pour évaluer comment un accord potentiel pourrait soutenir le programme plus large Build Back Better de l’administration Biden-Harris.

“L’ambassadeur Tai a également évoqué le ferme soutien du président Biden à la préservation de l’accord du Vendredi saint qui a ramené la paix en Irlande du Nord et l’importance de trouver une solution durable à la mise en œuvre du protocole irlandais.”

Une source du gouvernement britannique a ajouté: «L’appel entre les deux hommes a clairement indiqué comment l’administration Biden souhaite aborder la conclusion d’un accord.

S’exprimant avant ses entretiens avec le président Biden, il a ajouté: “Sur l’ALE, la réalité est que Joe a beaucoup de poisson à fouetter.

“Il a un énorme paquet d’infrastructure, il a un meilleur paquet de reconstruction. Nous voulons le faire, mais ce que nous voulons, c’est un bon ALE, un excellent ALE.”

Le Premier ministre a également déclaré que les relations entre Washington et Londres “sont maintenant à peu près aussi bonnes qu’elles l’ont été à tout moment depuis des décennies”.

Un jour plus tôt, M. Johnson a minimisé toute attente selon laquelle il pourrait « résoudre » le problème lors de sa visite à la Maison Blanche.

Hier soir, les responsables de la Maison Blanche ont fait écho aux appels de Mme Tai et ont souligné l’importance de protéger la paix en Irlande du Nord.

“Nous avons clairement exprimé notre position sur un accord commercial américain si la paix en Irlande du Nord est affectée par le départ du Royaume-Uni de l’UE”, a déclaré l’un d’eux à Express.co.uk.

“Nous sommes impatients d’entendre ce que M. Johnson a à dire.”

Les sénateurs américains de Capitol Hill ont également pataugé et ont insisté sur le fait que le protocole protège l’accord du vendredi saint.

Le sénateur Brendan Boyle, coprésident du Congressional EU Caucus, a déclaré qu’il serait « totalement inacceptable » pour le Royaume-Uni d’abandonner le protocole d’Irlande du Nord.