Biden fait face à des appels à une enquête afghane sur la débâcle des talibans – “Bien pire que Saigon” | Monde | Nouvelles

Anthony Sabatini, un représentant pro-Trump du centre de la Floride, a qualifié la crise en cours de “bien pire” que celle de Saigon et a accusé le président d’avoir créé une catastrophe “évitable”. La capture éclair de Kaboul par les talibans a conduit à des scènes rappelant la chute de Saigon pendant la guerre du Vietnam. Des milliers d’Afghans terrifiés ont convergé vers l’aéroport de Kaboul dans une tentative désespérée de fuir le pays, avant que toutes les troupes étrangères ne partent d’ici la fin du mois.

Des rapports horribles et des images vidéo sont apparus la semaine dernière sur des personnes tombant à mort après s’être accrochées à des jets C-17, alors qu’elles décollaient de l’aéroport de la capitale.

M. Sabatini, qui se présente au Congrès l’année prochaine, a déclaré à Express.co.uk : “Je pense que nous avons évidemment besoin d’une autopsie. Nous avons besoin d’un panel d’enquêteurs pour découvrir pourquoi cela se produit et comment cela s’est produit et qui est en faute.

“Je suppose que c’est la faute du président … en fin de compte, il est responsable, mais nous verrons quelles décisions directes ont été prises et ont contribué à ce qui semble être quelque chose qui était très évitable.”

Le 46e président américain a annoncé en avril sa décision unilatérale de retirer ses troupes d’Afghanistan d’ici le 31 août, après près de 20 ans d’engagement militaire dans le pays.

Dans un communiqué officiel publié par la Maison Blanche début juillet, M. Biden a affirmé que “le retrait se déroule de manière sûre et ordonnée”.

Il a ajouté qu’il avait été conseillé par les commandants militaires de procéder rapidement et que “dans ce contexte, la vitesse est la sécurité”.

Cependant, M. Sabatini, qui est capitaine de la garde nationale de l’armée, a fait valoir que le retrait a été caractérisé par l’incompétence, créant un désastre qui rivalise et dépasse celui qui s’est déroulé au Vietnam.

« Une trop grande partie des militaires semble s’être retirée avant que les civils et autres personnes qui étaient là à d’autres fins ne se retirent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Ils ne pouvaient tout simplement pas se retirer de manière correcte – tout simplement très mal exécutés et maintenant la réponse du président a vraiment été de se cacher et de se cacher et cela contribue au déclin de l’image des États-Unis. C’est donc vraiment un très mauvaise situation.”

Lundi, un porte-parole des talibans a confirmé à la BBC qu’il n’y aurait pas de prolongation du délai pour que les forces étrangères quittent l’Afghanistan.

Ses remarques sont intervenues alors qu’une figure de l’opposition afghane à la prise de contrôle des talibans a averti qu’une nouvelle guerre civile est inévitable sans un accord global de partage du pouvoir.