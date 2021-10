Biden fait l’éloge de Chris Dodd, qui aurait été impliqué dans une agression sexuelle contre une serveuse, en tant que personne qui traiterait bien les serveurs

Vendredi, le président Biden a salué le caractère de l’ancien sénateur Chris Dodd, D-Conn., en le comparant à quelqu’un qui traite bien les serveurs, malgré les allégations selon lesquelles Dodd faisait partie de l’agression sexuelle présumée d’une serveuse en 1985.

S’exprimant lors de l’inauguration du Dodd Center for Human Rights de l’Université du Connecticut à Storrs, Biden a rendu hommage à son ancien collègue du Sénat, qui a représenté le Connecticut de 1981 à 2011.

Affirmant « qu’il a vu de près » comment Dodd « s’est battu pour les droits de l’homme et la dignité humaine au Sénat », Biden a déclaré qu’il mesure le caractère d’une personne en fonction de la façon dont elle traite les serveurs.

« Les gens qui me disent qu’ils se soucient des gens, puis manquent de respect à la serveuse ou au serveur. Les gens qui me disent qu’ils se soucient de la façon dont, en fait, les gens ont le droit d’être traités avec dignité et de passer à côté de quelqu’un à une béquille latérale de chaussures et ne ne dis pas bonjour », a déclaré Biden. « Les gens qui ne font pas simplement des choses décentes pour les gens ordinaires. C’est la vraie mesure. »

« Je n’ai jamais vu Chris, au sens figuré, passer à côté de qui que ce soit », a-t-il ajouté.

Selon un profil de 1990 de Ted Kennedy à GQ, un Dodd ivre aurait rejoint le défunt sénateur du Massachusetts pour agresser sexuellement Carla Gaviglio, qui était serveuse au restaurant La Brasserie désormais fermé à Capitol Hill.

« Alors que Gaviglio entre dans la pièce, le Kennedy de six pieds deux pouces et plus de 225 livres attrape la serveuse de cinq pieds trois pouces et 103 livres et la jette sur la table », a raconté GQ. « Elle atterrit sur le dos, éparpillant du cristal, des assiettes et des couverts et les bougies allumées. Plusieurs verres et un chandelier en cristal sont cassés. »

« Kennedy la soulève alors de la table et la jette sur Dodd, qui est affalé sur une chaise », poursuit le magazine. « Avec Gaviglio sur les genoux de Dodd, Kennedy saute dessus et commence à frotter sa région génitale contre la sienne, soutenant son poids sur les bras de la chaise.

GQ a déclaré que Gaviglio s’était enfuie de la pièce « ecchymosée, secouée et en colère contre ce qu’elle considérait comme une agression sexuelle ». Le propriétaire de La Brasserie a corroboré le récit de Gaviglio à l’époque, tout comme une autre serveuse et deux garçons de bus.