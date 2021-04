Biden fait l’éloge de la condamnation pour meurtre de Chauvin et accuse les États-Unis de “ racisme systémique ” ⋆ .

Le président Biden a salué mardi la condamnation de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, mais a également accusé les États-Unis de «racisme systémique» profondément enraciné, affirmant que le verdict de culpabilité était «trop rare».

«C’était un meurtre en pleine lumière. Et cela a déchiré les œillères pour que le monde entier voie le racisme systémique auquel le vice-président vient de faire allusion », a déclaré Biden dans un discours prononcé en soirée à la Maison Blanche.

«Le racisme systémique qui tache l’âme de notre nation – le genou sur le cou de la justice pour les Noirs américains – la peur et le traumatisme profonds, la douleur, l’épuisement que les Américains noirs et bruns vivent chaque jour.»

Biden a appelé le Congrès à adopter un projet de loi de réforme de la police démocrate portant le nom de Floyd, décédé en mai 2020 après que Chauvin se soit agenouillé au cou pendant 9 minutes. Le projet de loi interdirait les étranglements et supprimerait «l’immunité qualifiée» pour l’application de la loi, entre autres réformes.

Le président Joe Biden prononce une allocution sous le regard du vice-président Kamala Harris, après que l’ancien officier de police du département de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort de George Floyd.

Biden a déclaré que «cela peut être un moment de changement significatif» et «nous avons également besoin que le Congrès agisse. George Floyd a été assassiné il y a près d’un an. Il y a une législation significative sur la réforme de la police en son nom.

«Rien ne pourra jamais ramener leur frère, leur père. Mais cela peut être un pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique », a déclaré Biden.

«Soyons également clairs qu’un tel verdict est également beaucoup trop rare. Pour tant de gens, il semble qu’il ait fallu une convergence unique et extraordinaire de facteurs. Une jeune femme courageuse avec une caméra de smartphone, une foule qui a été traumatisée… un meurtre qui a duré près de 10 minutes en plein jour pour finalement voir le monde entier.

Les commentaires sont venus un jour après que son procureur général, Merrick Garland, a déclaré que le racisme était un «problème américain» et qu’il ne croyait pas que l’Amérique jouissait d’une justice égale devant la loi.

«Écoutez, le racisme est un problème américain», a déclaré Garland à ABC News. «Il est clair pour moi qu’il y a eu et qu’il reste de la discrimination contre les Afro-Américains et d’autres communautés de couleur et d’autres minorités ethniques. Je pense que cela se reflète dans la discrimination en matière de logement et d’emploi et dans le système de justice. Nous n’avons pas encore une justice égale devant la loi. »

Biden a déclaré que la condamnation de Chauvin était «trop rare» aux États-Unis. Doug Mills / EPA

«C’est une partie importante du rôle du ministère de la Justice, pour aider à le réaliser», a ajouté Garland.

Le verdict Chauvin a reçu des éloges bipartites à Washington et un soulagement à travers le pays en raison du risque présumé réduit de troubles civils violents si Chauvin était acquitté. L’année dernière, les émeutes après la mort de Floyd ont causé jusqu’à 2 milliards de dollars de dommages, selon les estimations de l’assurance.

Biden a également utilisé son discours pour appeler à la paix alors que les foules se rassemblaient pour célébrer le verdict dans les grandes villes – et a déclaré que «la plupart» des policiers ne sont pas responsables des abus.

«La plupart des hommes et des femmes qui portent l’insigne servent honorablement leur communauté. Mais ceux qui ne respectent pas cette norme doivent être tenus responsables, et ils le sont aujourd’hui. L’un était », a déclaré Biden.

Biden a déclaré: «il y a ceux qui chercheront à exploiter les émotions brutes du moment – les agitateurs et les extrémistes qui ne s’intéressent pas à la justice sociale, qui cherchent à commettre des violences, à détruire des biens et à attiser les flammes de la haine et de la division, qui le feront. tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la marche de ce pays vers la justice raciale. Nous ne pouvons pas les laisser réussir.

Biden a également déclaré que le pays était coupable de racisme systémique. Doug Mills / EPA

Mais l’invocation par Biden du «racisme systémique» a suscité des critiques conservatrices. Le président a lui-même été accusé de faciliter les inégalités raciales avec des lois sévères sur les drogues qu’il a rédigées dans les années 80 et 90.

«Le toujours diviseur Joe Biden attaque les États-Unis pour ‘racisme systémique’ – le président confus et brumeux n’ayant aucune idée que la grande majorité des victimes des tirs de la police sont des blancs et que c’est lui qui a dirigé ce système pendant 47 ans», a tweeté 710. L’animateur de radio WOR, Mark Simone.

Le présentateur de Fox News, Tucker Carlson, a noté que des dizaines de partisans de l’ancien président Donald Trump sont en prison pour «intrusion» lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole. «Personne que vous connaissez n’est pour la réforme des prisons alors que ce sont leurs ennemis politiques. Ce n’est pas une justice égale », a-t-il dit.

Carlson a appelé le «racisme systémique» un terme «que ni Joe Biden ni quiconque l’utilisant n’ont jamais défini avec la moindre précision.»

Le capitaine à la retraite de la patrouille routière de l’État du Missouri, Ron Johnson, qui est noir, a déclaré lors d’une apparition sur Fox News: «Je pense qu’il n’est pas juste de dire que toute police est mauvaise ou que toute l’Amérique est mauvaise.»

Mais les républicains élus ont initialement retenu les critiques de Biden. Le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) A été interrogé dans une apparition de Fox News sur ses réflexions sur le verdict et la réponse de Biden, et s’est concentré sur le processus judiciaire.

Le vice-président Kamala Harris a également utilisé le mot «systémique» dans ses remarques introduisant Biden, disant que «l’Amérique a une longue histoire de racisme systémique. Les Noirs américains et les hommes noirs en particulier ont été traités tout au long de notre histoire comme moins qu’humains.

Harris a déclaré: «Les hommes noirs sont des pères et des frères et des fils. Et oncles et grands-pères et amis et voisins. Leur vie doit être valorisée dans notre système d’éducation, dans notre système de santé, dans notre système de logement, dans notre système économique, dans notre système de justice pénale, dans notre pays. Arrêt complet.”

“Voici la vérité sur l’injustice raciale: ce n’est pas seulement un problème de l’Amérique noire ou un problème de personnes de couleur”, a ajouté Harris.

«C’est un problème pour tous les Américains. Cela nous empêche de tenir la promesse de liberté et de justice pour tous. Et cela empêche notre nation de réaliser son plein potentiel. »

Biden a déclaré plus tôt mardi qu’il «priait» pour une condamnation alors que le jury délibérait.

Biden et Harris ont parlé avec la famille de Floyd par téléphone peu de temps après le verdict. L’avocat Ben Crump a tweeté une vidéo avec l’audio de la conversation.

“Rien ne va améliorer les choses, mais au moins maintenant il y a un peu de justice”, a déclaré Biden à un groupe de membres et de partisans de la famille Floyd.

Le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont entretenus avec la famille de George Floyd plus tôt le 20 avril 2021. Leigh Vogel / CNP / startraksphoto.com

«Je me tiens ici avec Cédric [Richmond]. Nous avons parlé, nous avons regardé chaque seconde de ceci, et le vice-président, nous tous. Et je suis juste, nous sommes tous tellement soulagés. Pas seulement un coupable, mais tous les trois – coupables sur les trois chefs d’accusation. Et c’est vraiment important.

Biden a ajouté: “Cela peut être une première tentative pour faire face à un véritable racisme systémique.” En tant que sénateur, Biden a rédigé des lois sévères sur les drogues qui, selon les critiques, ont alimenté le racisme systémique.

Harris a déclaré à la famille lors de l’appel du bureau ovale: «C’est un jour de justice en Amérique et votre famille a été de vrais leaders en ce moment où nous avions besoin de vous.»

Harris a ajouté: “Au nom et à la mémoire de George, nous allons nous assurer que son héritage est intact, et l’histoire se retournera en ce moment et saura que c’était un moment d’inflexion.”

Biden a déclaré en réponse apparente à un orateur de sexe masculin appelant à l’adoption du projet de loi sur la réforme de la police démocrate: «Vous feriez mieux de tous vous préparer, car lorsque nous le ferons, nous allons vous mettre dans Air Force One pour vous amener ici … Je le garantis . »

Biden a déclaré: «Cela peut être une première tentative pour faire face à un véritable racisme systémique.»

Biden a déclaré: «Cela peut être une première tentative pour faire face à un véritable racisme systémique.»

Biden s’est également entretenu avec le gouverneur Tim Walz (D-Minn.) Après le verdict du jury, a déclaré la Maison Blanche.

La déclaration de Biden selon laquelle il priait pour une condamnation a suscité la condamnation de certains républicains et l’examen minutieux des journalistes, qui ont pressé le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, sur la sagesse de ses remarques après que le juge dans l’affaire a appelé les politiciens à cesser de commenter le résultat en attente.