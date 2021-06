Biden fait l’éloge de la diplomatie, mais n’offre aucun plan sur la façon dont il résoudra les situations internationales complexes Vir .

in

Dans un contexte de tensions internationales croissantes, le président Joe Biden est confronté à des tests multiples des mesures de politique étrangère qu’il s’est engagé à poursuivre.

“La diplomatie est de retour au centre de notre politique étrangère”, a déclaré Biden au département d’État le 4 février aux côtés de son secrétaire d’État fraîchement installé, Antony Blinken.

Dans le même discours, Biden a ajouté : « Nous sommes un pays qui fait de grandes choses. La diplomatie américaine y parvient.

Les critiques ont accusé, cependant, que Biden a fait appel à des responsables de l’ère Obama, y ​​compris Blinken, pour reprendre une approche plus ancienne – une approche qui n’est pas orientée vers les défis actuels qui incluent un Iran revanchard, une Corée du Nord belligérante et des sondes de la Chine et de la Russie .

Dans un mémoire de 2014, le secrétaire à la Défense de Barack Obama, Robert Gates, a écrit que Biden s’était « trompé sur presque tous les grands problèmes de politique étrangère et de sécurité nationale au cours des quatre dernières décennies ».

L’évaluation est de mauvais augure pour les affaires actuelles et pour l’avenir, selon John Ratcliffe, qui a été directeur du renseignement national de Donald Trump.

“C’est une chose d’avoir tort lorsque vous êtes sénateur ou vice-président des États-Unis, mais il est le président des États-Unis”, a déclaré Ratcliffe à l’animateur d’une émission de radio Mark Levin en avril. “Et il réfléchit très tôt au fait qu’il prend toujours ces mauvaises décisions en ce qui concerne notre sécurité nationale et notre politique étrangère, et les dirigeants étrangers le voient et en profitent.”

À la suite d’une réunion très attendue la semaine dernière avec Poutine, de petits gains sont apparus alors que les deux dirigeants ont accepté de renvoyer leurs ambassadeurs, qui ont été rappelés chez eux au printemps après que Biden a qualifié Poutine d’« assassin ». Bien que les gains aient d’abord semblé uniformément répartis, Poutine a pris le dessus sur les relations publiques lorsque Biden a refusé de tenir une conférence de presse conjointe après le sommet avec le président russe. Et, tandis que Biden a reçu des coups pour avoir perdu son sang-froid avec un journaliste, Poutine a maintenu un comportement cool sous l’interrogatoire agressif d’un journaliste américain.

Plus tard, Poutine a marqué ce que certains considéraient comme une fouille au revers lorsqu’il a dit aux étudiants que Biden n’était pas aussi désorganisé et maladroit qu’il semble l’être dans les médias.

Moscou a ajouté jeudi d’autres insinuations, lorsque le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que pendant leur séjour à Genève, les États-Unis n’avaient pas essayé de défendre leurs alliés « dans l’Occident collectif ».

Poutine et d’autres testent Biden pour voir à quel point il est fort, a déclaré Ratcliffe.

Les points de test incluent l’Iran, qui vise à rétablir un accord sur les armes nucléaires tandis qu’un nouveau leader pur et dur se prépare à prendre le pouvoir à Téhéran – et tandis que les tensions s’intensifient entre l’Iran et Israël, qui a récemment installé son propre nouveau Premier ministre, l’ancien commando Naftali Bennett .

D’autres défis à long terme proviennent d’une Chine agressive et d’une Corée du Nord sauvage.

Vendredi, les médias d’État à Pyongyang ont rapporté que le dirigeant Kim Jong-un avait demandé à son gouvernement de se préparer à la fois au “dialogue et à la confrontation” avec Washington. Sans citer de détails, Kim a souligné que ses responsables devraient être “pleinement préparés à la confrontation”.

La Maison Blanche a répondu dimanche comme si les propos n’étaient pas une menace, mais une ouverture.

“Ses commentaires cette semaine sont considérés comme un signal intéressant, et nous attendrons de voir s’ils sont suivis d’une quelconque communication plus directe avec nous sur une voie à suivre potentielle”, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d’une apparition sur ABC Nouvelles.

Biden a offert peu de feuilles de route claires sur la façon dont il gérera l’évolution des situations internationales, à part utiliser le langage de la politique.

Biden a déclaré dans son discours au département d’État: “Notre administration est prête à reprendre le flambeau et à diriger à nouveau.”