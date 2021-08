Biden fait l’éloge des Olympiens américains par appel vidéo

in

08/08/2021 à 05:14 CEST

Le président des États-Unis, Joe Biden, avec sa femme, Jill Biden, ont eu un appel vidéo avec certains des représentants américains dans le Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qu’il a loués pour être “vraiment ceux qui représentent l’Amérique”, surtout la gymnaste Simone biles.

Plus précisément, Biden a valorisé le chiffre de Biles, à qui il a remercié “le courage” dont il a fait preuve envers ceux qui sont “sous pression psychologique”, selon la chaîne américaine ABC.

Biles a démissionné de la finale de gymnastique par équipe pour un problème de “santé mentale”, et a également renoncé à participer aux finales individuelles, à l’exception de l’une d’entre elles, dans laquelle il a finalement obtenu une médaille de bronze.

“Je dois me concentrer sur ma santé mentale”, a déclaré la quadruple championne olympique après la surprise de sa retraite après avoir terminé l’un des tests.

De même, le président américain a mis en lumière l’exploit du nageur katie ledecky et le coureur Isaiah Jewett, ainsi que celle de Biles elle-même pour avoir décidé de participer enfin à l’une des épreuves finales de la catégorie individuelle.

“Tu as eu le courage de dire ‘J’ai besoin d’aide, j’ai besoin de temps’. Et vous avez donné un exemple à tout le monde (…) Et devinez quoi, vous vous êtes mis sur cette foutue poutre (de balances), ” le président s’est déplacé.

Ainsi, par rapport à l’ensemble de la délégation olympique américaine, Biden a appelé ses réalisations “les choses que les gens regardent partout dans le monde”., encore plus que “tout ce qu’il peut faire” en tant que président, ou d’autres personnes dans la vie publique.

Pour le président, cet événement sportif il a servi à “restaurer l’âme” du pays “de bien des manières”, et a invité les Olympiens à se rendre à la Maison Blanche à l’automne.

“J’ai besoin d’une promesse de vous tous : vous viendrez tous nous voir à la Maison Blanche à l’automne”, a déclaré le président, qui a invité à fixer une date pour que “la nation puisse les voir” et qu’il puisse lui-même “s’en vanter”, recueille la chaîne CNN.

De son côté, la première dame, Jill Biden, a exprimé la “fierté” que suscitent les sportifs pour tout ce qu’ils font pour représenter la nation.