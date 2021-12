Biden fait paraître l’Amérique « faible » face à ses adversaires, selon le chef de la sécurité nationale de Trump

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a affirmé vendredi soir sur « Hannity » que le président Biden pourrait apprendre une chose ou deux des républicains sur la manière de traiter avec les adversaires de l’Amérique.

O’Brien, qui a été un conseiller clé de l’ancien président Donald Trump de septembre 2019 à la fin du mandat de Trump, a affirmé que des pays comme la Chine, la Russie et l’Iran cherchaient à tirer parti de tous les avantages possibles dans leurs relations avec Washington.

LE NUCLÉAIRE IRAN DE BIDEN ADMIN POURRAIT ‘NE PAS BIEN’, A DIT LE CONSEILLER EN SÉCURITÉ NATIONALE

ROBERT O’BRIEN : Nous savons ce qui fonctionne dans les affaires internationales. Il y avait la doctrine Ronald Reagan de « la paix par la force », et c’est la doctrine que le président Trump a employée.

Et quand nous semblons faibles, quand l’Amérique semble faible à nos adversaires – que ce soit la Chine essayant de reconstruire son empire, la Russie essayant de reconquérir l’empire soviétique, l’Iran essayant de réinstituer l’ancien empire perse – quand ils nous regardent et que nous semblons faibles , c’est provocateur.

Et nous devons donc nous assurer de mettre fin à cette apparition.

Et ce n’est pas seulement les livres blancs sur la politique étrangère, c’est le fait que l’inflation est endémique, c’est le fait que lorsque le président Trump était au pouvoir, le pétrole était d’environ 30 $ le baril et il est en passe de 100 $ le baril et nous étions indépendants de l’énergie . C’est le fait que nous avons annulé le pipeline Keystone.

C’est le fait que la frontière sud est totalement hors de contrôle. C’est la débâcle survenue avec l’évacuation de l’Afghanistan.

Alors nos adversaires regardent toutes ces choses, au-delà de ce qui est juste dans les livres blancs de politique étrangère, ce qui n’est peut-être pas terrible, et ils sentent la faiblesse et c’est provocateur et c’est le genre de chose qui pourrait finir par nous plonger dans une sorte de conflit et nous devons être extrêmement prudents.

