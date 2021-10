Biden fait pression pour mettre fin à « Rester au Mexique ». Mais il devra peut-être encore l’appliquer.

Vendredi, le Department of Homeland Security a publié une nouvelle note mettant fin au Migrant Protection Protocol, une directive de l’ère Trump obligeant les migrants à attendre au Mexique les audiences du tribunal américain de l’immigration. C’est la deuxième tentative du président Joe Biden de mettre fin à la politique après qu’un effort précédent a été bloqué devant un tribunal fédéral.

La note soutient que la politique, également connue sous le nom de « Rester au Mexique », a causé plus de mal que de bien, en particulier en termes d’impact humanitaire.

« Je reconnais que le MPP a probablement contribué à la réduction des flux migratoires », a écrit le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, dans la note de quatre pages annonçant le changement de politique. « Mais il l’a fait en imposant des coûts humains substantiels et injustifiables aux personnes qui ont été exposées à des préjudices pendant leur attente au Mexique. »

Cette détermination est conforme aux promesses de campagne de Biden sur l’immigration, qui comprenaient l’annulation de politiques telles que la politique de «tolérance zéro» de Trump qui a entraîné des séparations familiales. Cela va cependant à l’encontre de la réticence persistante de l’administration à supprimer complètement d’autres héritages de l’ère Trump comme le titre 42, l’ordonnance sur l’immigration qui a permis l’expulsion de migrants en tant que mesure de santé publique pendant la pandémie.

Et même si Biden a commencé à annuler le MPP peu de temps après son entrée en fonction en janvier, son administration a dû se préparer à remettre en œuvre le programme ces dernières semaines afin de se conformer à une précédente ordonnance du tribunal – même s’il se bat activement pour mettre fin à la politique. pour de bon.

Cela signifie que la note de vendredi ne changera rien dans l’immédiat : selon le DHS, « la résiliation du MPP ne prendra effet qu’une fois l’injonction actuelle levée ».

Le MPP a été mis en œuvre pour la première fois en 2019 par l’administration Trump, apparemment pour dissuader les personnes qui tentent de traverser la frontière sud et pour accélérer les décisions sur les demandes d’asile. Mais comme le fait valoir la note de vendredi de Mayorkas et Aaron Reichlin-Melnick, conseiller politique de l’American Immigration Council, l’a souligné sur Twitter, « le fait que le MPP ait peut-être résolu les cas plus rapidement ne signifie pas que les cas ont été résolus de manière équitable ou précise ».

L’administration Trump a affirmé que l’un des principaux objectifs du MPP était de terminer les affaires plus rapidement. Mais comme le dit la note d’explication, « le fait que le MPP ait peut-être résolu des cas plus rapidement ne signifie pas que les cas ont été résolus de manière équitable ou précise ». Exactement! pic.twitter.com/55x8vVS2W3 – Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) 29 octobre 2021

Une justification de 39 pages publiée avec la note décrit plus en détail les conditions auxquelles les migrants sont confrontés en détention au Mexique, y compris le risque d’agression sexuelle et d’enlèvement dans les campements où ils ont séjourné, ainsi que des conditions de logement insalubres et instables, un accès limité aux soins de santé et à un conseil juridique, et l’insuffisance nourriture pendant qu’ils attendaient que les États-Unis prennent une décision concernant leurs audiences d’asile.

Le droit de demander l’asile est protégé par le droit international, et ce depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies en 1948.

En fin de compte, l’administration Biden soutient que la politique a beaucoup trop de problèmes pour qu’elle puisse être sauvée : non seulement elle nécessite des ressources importantes qui pourraient être affectées ailleurs, selon la note du DHS, mais le MPP n’a pas non plus réussi à réduire les crimes comme la traite des êtres humains. et le trafic de drogue, mettent les gens en grave danger et ne s’attaque pas aux causes profondes qui poussent les personnes à demander l’asile.

De plus, selon la note, toute correction de programme nécessiterait la coopération du Mexique et de nouvelles négociations diplomatiques – du temps et de l’énergie qui pourraient être mieux dépensés sur d’autres questions. Et d’autres politiques d’immigration strictes ont été promulguées en même temps que le MPP, ce qui rend difficile l’évaluation de l’effet dissuasif que la politique aurait pu avoir.

La décision initiale de mettre fin au MPP a été emmêlée devant les tribunaux

En plus d’exposer les problèmes de politique avec le MPP, la note de Mayorkas répond à une décision d’août d’un tribunal de district fédéral du Texas de bloquer la note originale du DHS du 1er juin mettant fin à la politique. Cette note fait suite à un décret de février de Biden, qui a demandé au DHS de procéder à un examen approfondi des coûts et des avantages du programme et de recommander s’il devait rester en place tel quel, continuer avec des modifications ou cesser complètement.

La nouvelle directive tente de combler les lacunes des efforts déployés par l’administration le 1er juin pour mettre fin au programme MPP, qui a été bloqué par le juge du tribunal de district Matthew Kacsmaryk, nommé par Trump, au motif que le DHS n’a pas suivi la procédure administrative appropriée lors de la publication du mémo. .

Kacsmaryk a également fait valoir – à tort – que les États-Unis n’avaient que deux options pour traiter les migrants : soit les expulser vers « un territoire contigu », dans ce cas le Mexique, soit les détenir aux États-Unis. Étant donné qu’il n’y a pas suffisamment d’espace de détention aux États-Unis pour héberger tous ces migrants « soumis à une détention obligatoire », a expliqué Kacsmaryk, la seule option pour le DHS serait de renvoyer les migrants venant d’autres pays d’Amérique centrale et du Sud – et certains d’encore plus loin – au Mexique.

Cependant, comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox à l’époque, les États-Unis ont effectivement une troisième option lors du traitement des demandeurs d’asile : ils peuvent leur offrir une libération conditionnelle, la possibilité de rester aux États-Unis pendant que leurs demandes d’asile ou d’autres efforts pour obtenir un statut légal passent par le système d’immigration. Ce système a été utilisé, par exemple, pour réunir des Cubains et des Haïtiens avec leur famille aux États-Unis, et pour les ressortissants afghans fuyant le pays après la prise de pouvoir par les talibans.

Malgré cela, la Cour suprême a maintenu la décision de Kacsmaryk – pour l’instant – dans une ordonnance d’août rejetant la demande de suspension de l’administration Biden pendant le processus d’appel.

Depuis ce mois-ci, le litige dans l’affaire est toujours en cours: la Cour d’appel du cinquième circuit doit entendre mardi les arguments dans le cadre d’un procès intenté par les États du Texas et du Missouri contre le gouvernement fédéral, demandant la réintégration du député. Selon l’Associated Press, les États-Unis devraient demander que l’affaire soit renvoyée à Kacsmaryk.

« Tant que l’injonction est en place, nous sommes tenus de la respecter. Mais comme nous l’avons dit, nous le combattons vigoureusement, en appelons vigoureusement, et donc avec ce nouveau mémo, nous chercherons soit à ce qu’un cinquième circuit annule la décision du tribunal de district, soit à ce que le tribunal de district le fasse lui-même », un DHS officiel a déclaré aux journalistes lors d’un appel jeudi.

Certains éléments de la politique d’immigration de Biden sont toujours bloqués dans l’ère Trump

Alors que la décision de mettre fin au MPP est sans aucun doute une étape vers la mise en œuvre de la politique d’immigration plus humaine sur laquelle Biden a fait campagne, d’autres éléments de la politique de Biden à la frontière sud ressemblent encore davantage à ceux de l’administration Trump.

Plus précisément, le titre 42 – la directive des Centers for Disease Control and Prevention qui autorise l’expulsion de migrants en raison de problèmes de santé publique – reste en place, alors même que les États-Unis se préparent à accueillir à nouveau les touristes étrangers à partir du 8 novembre.

Le résultat, selon Nicole Narea de Vox, est « un fossé croissant entre les valeurs progressistes de l’immigration que professe le président Joe Biden et les politiques d’application qu’il met en œuvre à la frontière », un fossé qui a conduit à « la confusion parmi les agents d’immigration, l’incertitude pour les migrants et questions sur la question de savoir si le président a une stratégie cohérente en matière d’immigration.

Sous le titre 42, que l’administration Trump a mis en place en mars 2020, au début de la pandémie de coronavirus, l’administration Biden a justifié l’expulsion de milliers d’immigrants haïtiens, alors même qu’Haïti a été consumé par la crise politique, la violence, les catastrophes naturelles et la pandémie de Covid-19.

En septembre, l’envoyé spécial de Biden en Haïti, Daniel Foote, a démissionné pour protester contre les expulsions, et un autre responsable – le conseiller juridique du département d’État Harold Koh – a fait de même plus tôt ce mois-ci.

« Je pense que la mise en œuvre actuelle par cette administration de l’autorité du titre 42 continue de violer notre obligation légale de ne pas expulser ou renvoyer (« refouler ») les individus qui craignent la persécution, la mort ou la torture, en particulier les migrants fuyant Haïti », a écrit Koh dans un article d’octobre. mémo obtenu par Politico. « Des alternatives légales et plus humaines existent clairement, et il y a des opportunités imminentes dans un proche avenir de substituer ces alternatives à la politique actuelle, très imparfaite. »

Selon US Customs and Border Protection, le titre 42 a été utilisé pour expulser plus d’un million de migrants entre octobre 2020 et septembre de cette année, leur refusant une audience avec un juge de l’immigration.

Comme le souligne Narea, l’administration Biden est prise dans une impasse en essayant de plaire aux critiques de gauche et de droite – au détriment des migrants.

Elle écrit:

[Biden] a poursuivi des politiques conçues pour élever les immigrants qui se sont enracinés aux États-Unis, dont beaucoup ont réussi à attirer la sympathie du public. Mais les migrants que la plupart des Américains ne verront jamais font maintenant l’objet de ses initiatives d’exécution les plus dures. Cette approche a laissé Biden avec une politique frontalière pas si différente de celle qu’il a autrefois décriée.

Même en ce qui concerne le MPP, on ne sait pas dans quelle mesure Biden réussira à inverser les politiques de l’ère Trump. Malgré les derniers efforts de l’administration, elle pourrait être obligée de réintégrer le MPP au moins temporairement, car on ne sait pas comment les tribunaux réagiront au mémo de vendredi du DHS.

L’administration a négocié avec le gouvernement mexicain pour rétablir la politique conformément à l’ordonnance du tribunal de district d’août, selon BuzzFeed, et elle a passé des contrats pour construire de nouveaux campements pour retenir les migrants à la frontière.

En octobre, des dizaines de groupes juridiques travaillant avec les demandeurs d’asile ont signé une lettre refusant de travailler avec l’administration pour mettre en œuvre la politique, affirmant que le faire serait être « complice d’un programme qui facilite le viol, la torture, la mort et la vie de famille. séparations de personnes en quête de protection en s’engageant à fournir des services juridiques.

Dans leur lettre à l’administration, les 73 « prestataires de services juridiques, cliniques de faculté de droit et cabinets d’avocats » ont demandé au gouvernement de « prendre des mesures immédiates » pour mettre fin au titre 42 et reprendre la fermeture du programme MPP tout en traitant les cas encore couverts par ce programme. directif.

« Nous sommes prêts à offrir des services juridiques aux demandeurs d’asile, si votre administration respecte le droit américain et international », conclut la lettre. « Mais il n’y a aucune protection dans les protocoles de protection des migrants. »