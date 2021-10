Biden fait pression sur les démocrates de la Chambre sur les infrastructures sans promettre que Sinema et Manchin aideront

— de Daily Kos

La Maison Blanche a publié jeudi son soi-disant «cadre» final pour un accord sur le grand plan climatique et familial du président Joe Biden, avant une réunion matinale avec les démocrates de la Chambre. Jusqu’à ce que les sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema votent en sa faveur, cela ne devrait être considéré comme définitif par personne. Après avoir rencontré les démocrates de la Chambre, Biden tiendra une conférence de presse pour annoncer de nouvelles étapes.

Le plan publié par la Maison Blanche concentre la plus grande partie du paquet de 1,75 billion de dollars sur le climat : 550 milliards de dollars consistant en des rabais à la consommation et des crédits d’impôt pour passer à l’énergie propre, avec « un nouveau programme de rabais axé sur l’électrification ». Le prochain gros morceau est de 400 milliards de dollars pour la garde d’enfants et la maternelle universelle, puis l’augmentation du crédit d’impôt pour enfants à 200 milliards de dollars. Hors de la proposition initiale, jusqu’à présent, sont des congés familiaux payés, une couverture dentaire et visuelle dans Medicare (la couverture auditive y est toujours) et des réductions de prix des médicaments sur ordonnance. La Maison Blanche dit qu’il est payé avec jusqu’à 1,99 billion de dollars de nouveaux impôts sur les rachats d’actions (1%), des surtaxes sur les très hauts revenus, un impôt minimum sur les sociétés de 15% et des modifications de l’impôt sur les sociétés à l’étranger en plus de combler certaines échappatoires et autres. les mesures.

RÉPARTITION DES PAIEMENTS TOTALISANT PRÈS DE 2T $: pic.twitter.com/xaltnMf23W – Scott Wong (@scottwongDC) 28 octobre 2021

Cela passera-t-il ? Le projet de loi bipartite sur les infrastructures qui y est lié sera-t-il adopté ? Tout cela n’est toujours pas clair. Biden essaie de convaincre les progressistes de la Chambre qu’ils peuvent faire confiance au Sénat pour adopter les bonnes choses. Ce n’est pas du tout acquis, dit le sénateur Dick Durbin, whip de la majorité. « Non, j’aimerais pouvoir dire oui, mais il y a beaucoup d’incertitude au sein du caucus quant au contenu de l’accord. » Mercredi soir, les sénatrices démocrates bouillonnaient à propos de Manchin tuant des congés familiaux payés. « Nous n’allons pas laisser un homme dire à toutes les femmes de ce pays qu’elles ne peuvent pas avoir de congés payés », a déclaré la sénatrice Patty Murray aux journalistes. La sénatrice Amy Klobuchar a réitéré cela jeudi matin.

Le Sénat a déjà adopté le projet de loi bipartite sur les infrastructures, celui que Manchin et Sinema ont traîné pendant des mois et des mois tout en essayant de tuer cet accord plus important dans l’espoir qu’ils pourraient créer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement – une autre échéance imminente (bien que ce soit un faux) de devoir l’adopter avant le 31 octobre. C’est à ce moment-là que le financement fédéral des routes expire. Il pourrait facilement être renouvelé dans un projet de loi autonome. Néanmoins, le leader parlementaire menace de voter aujourd’hui sur ce projet de loi. Le chef du caucus progressiste, la représentante Pramila Jayapal, recule.

Elle veut voir quelque chose de concret. « D’après ce que j’ai compris, le cadre est très général, alors passons au texte législatif. Si 90 % du texte est déjà écrit comme le Président l’a dit, alors cela devrait être très rapide. Nous pouvons le faire en 2 à 7 jours. Nous devrions être en mesure de le faire. »

Biden a exhorté les démocrates à adopter le projet de loi bipartite jeudi, et les dirigeants ont annoncé qu’ils allaient commencer officiellement à fouetter le projet de loi, alors qu’ils mettaient vraiment la pression. Cela ne va pas aider, laissant Manchin et Sinema rester muets quant à savoir s’ils soutiendront le gros projet de loi.

Les membres démocrates disent que le président Biden vante les avantages du projet de loi et exhorte les membres à voter pour les deux projets de loi. Il n’a pas encore dit si les sénateurs Joe Manchin et Kyrsten Sinema soutiennent le cadre, selon la représentante Anna Eshoo. – Manu Raju (@mkraju) 28 octobre 2021

Manchin et Sinema n’ont absolument rien fait dans ce processus pour se rendre dignes de la confiance de qui que ce soit. Il n’y a aucune raison, zéro, pour que la Chambre adopte son projet de loi sans que le Sénat n’ait d’abord adopté les restes de Reconstruire en mieux.

