Biden fait sauter le câble de 23 responsables de l’ambassade américaine à Kaboul .

in

Lors de sa conférence de presse de vendredi, Joe Biden a été interrogé sur le câble envoyé par 23 responsables de l’ambassade américaine à Kaboul avertissant son administration de l’effondrement potentiel de Kaboul peu après la date limite de retrait des troupes du 31 août. Ignorant cet avertissement, Team Biden a assuré à l’Amérique que si Kaboul tombait du tout, cela se produirait beaucoup plus tard.

La réponse de Biden à la question était que “nous recevons des câbles tout le temps”. C’était ça.

Biden a ainsi assimilé l’opinion réfléchie de près de deux douzaines de responsables sur le terrain en Afghanistan à un simple bruit, comme si le câble provenait d’une seule source sans expertise ni connaissance particulière.

Lorsqu’un républicain est président, les médias grand public et leurs alliés démocrates feignent l’indignation si l’administration ignore le point de vue même d’une poignée de « fonctionnaires de carrière ». Mais Biden a allègrement balayé les points de vue de 23 fonctionnaires de carrière dotés d’une expertise et de connaissances particulières comme un autre commentaire de la galerie des cacahuètes.

Au cours de la même conférence de presse, Biden a affirmé que le consensus écrasant était que si Kaboul s’effondrait, cela se produirait bien après la fin de notre retrait. Était-ce le vrai consensus et si oui, à quel point était-il fort ?

Nous savons que 23 responsables de notre ambassade à Kaboul n’avaient pas le point de vue optimiste (et erroné) que Biden appelle le consensus. Est-ce qu’un plus grand nombre de responsables bien informés en Afghanistan avaient une opinion différente ? Ou le «consensus» n’était-il vraiment que le point de vue des «gardiens» qui, peut-être, disaient à Biden et à ses principaux conseillers ce qu’ils voulaient entendre?

Nous ne savons pas. Pas encore. Peut-être que les médias grand public essaieront diligemment de le découvrir. Peut être pas.

Nous savons déjà que le “consensus” vanté par Biden était plus faible que le consensus selon lequel l’Irak possédait des armes de destruction massive en 2003. C’était le point de vue de nos agences de renseignement et de celles de nos alliés.

Si je me souviens bien, il s’est avéré qu’il y avait une note de bas de page dans le long document principal du renseignement sur la question qui était en désaccord avec le point de vue consensuel. Lorsque les États-Unis n’ont pas réussi à trouver un volume substantiel d’ADM, cette note de bas de page a fait grand bruit.

Dans le cas présent, il y a plus qu’une note de bas de page. Il y a une dissidence signée par un grand nombre de responsables américains sur le terrain en Afghanistan. Et la dissidence s’est avérée beaucoup plus précise (bien qu’encore un peu trop optimiste) que le prétendu consensus.

Il faudrait en faire beaucoup. Joe Biden ne devrait pas être autorisé à le faire sauter comme un simple câble de plus.