Biden fait un commentaire étrange sur les enfants et se fait chahuter dans le Connecticut – RedState

Avouons-le, Joe Biden dit beaucoup de choses étranges.

Hier, lors de sa visite au Connecticut, il était définitivement sur une lancée.

Nous avons déjà rapporté comment il s’est engagé dans la grande aventure lorsqu’il a essayé d’honorer son ami, l’ancien sénateur Chris Dodd. Biden a déclaré que vous pouviez mesurer la mesure d’une personne par la façon dont elle traite les serveurs et les serveuses, oubliant apparemment le tristement célèbre incident présumé impliquant Dodd, Ted Kennedy et le « sandwich de la serveuse ».

Mais il a ajouté à cela lors de sa visite au Capital Child Development Centre à Hartford, où il a serré un enfant dans ses bras et a parlé avec certains des autres. On dirait aussi qu’il embrasse le haut de la tête de l’enfant ou qu’il le renifle. L’un ou l’autre, juste non. Vous pouvez entendre des militants scander contre lui en arrière-plan.

Prés. Biden a visité une aire de jeux à Hartford, Connecticut, saluant les enfants qui tenaient des pancartes et lui ont fait des câlins, avant ses remarques sur la garde d’enfants. https://t.co/4nt9XGW0AW pic.twitter.com/B1PQLUl9Vv – ABC News (@ABC) 15 octobre 2021

Puis, lors de ses remarques au Centre, il a commenté : « Quand j’ai parlé à tous vos gens sur le terrain de jeu, j’ai plaisanté en disant que tout le monde savait que j’aime mieux les enfants que les gens. Heureusement qu’ils m’aiment. C’est pourquoi je les aime peut-être.

Biden: « Tout le monde sait que j’aime mieux les enfants que les gens » pic.twitter.com/21YLq24kXC – Déplorable juif (@TrumpJew2) 15 octobre 2021

Est-ce qu’il vient vraiment de dire que les enfants ne sont pas des gens ? Doit-on lui rappeler qu’ils le sont ? C’est un peu comme son commentaire pendant la campagne qu’il préfère « la vérité aux faits ». Mais dans ce commentaire étrange se trouve l’implication qu’il ne pense pas que les gens (les adultes) l’aiment, donc il n’aime pas les adultes (autant que les enfants). C’est un peu tordu et je pense, pourquoi il ment toujours et se gonfle d’histoires imaginaires.

Quand il s’agit de Joe, tout ce qu’il dit/fait avec les enfants met certains mal à l’aise. Même après son entrée en fonction, il a fait des commentaires étranges et effrayants, comme celui qu’il a fait à une petite fille : « J’adore ces barrettes dans tes cheveux. Mec, je te dis quoi, regarde-la. On dirait qu’elle a 19 ans, assise là comme une petite dame avec les jambes croisées. La fille n’avait pas l’air de 19 ans, elle avait l’air d’avoir six ans. Penser qu’une fillette de six ans a l’air d’avoir 19 ans est déformée. Tout simplement pas. Ne les touchez pas et ne dites pas de choses bizarres à leur sujet.

Puis, alors que nous étions au Centre, nous avons eu ce classique instantané du journaliste de NPR couvrant la piscine: «À un moment donné, Biden a mis un jouet tube bleu tordu sur sa tête. Au moment où cela se produisait, vous pouviez clairement entendre les partisans de Trump de l’autre côté de la rue crier « traître » et « f— Joe Biden ».

Biden a été chahuté non seulement au Centre, mais aussi à l’aéroport et à l’Université du Connecticut où il a parlé de Chris Dodd, avec des gens brandissant des pancartes Trump. Sur le campus, il a également été chahuté par les étudiants de gauche, avec des pancartes telles que «Cuba envoie des médecins Biden envoie des bombes» et «Ne venez pas à mon école sauf si c’est pour annuler ma dette». Chahut bipartite, Joe est enfin le rassembleur qu’il prétendait être.

Puis, alors qu’il était à l’université, en plus du commentaire de la serveuse, il a parlé des « individus chansgenres ». Une personne chansgenre est-elle fan de Jackie Chan ? Ou, encore une fois, ne comprend-il pas ce qu’il lit sur un prompteur ? Il a également fait cette chose étrange de crier qu’il fait et ne pouvait pas sembler lire le mot « nazi » sans trébucher dessus.

Biden a du mal à lire le mot « nazi » sur son téléprompteur pic.twitter.com/ALgM0Qft3D – Déplorable juif (@TrumpJew2) 15 octobre 2021

Ensuite, il a joué au théâtre de masques, touchant les gens, puis mettant et enlevant son masque.

Biden panique à l’idée d’oublier son masque, le met, l’enlève, puis le remet pic.twitter.com/1RrMDJgqkS – Déplorable juif (@TrumpJew2) 15 octobre 2021

Mais comme Fox l’a noté, alors qu’il parlait à la garderie, il a fait une bonne chose – il admet fondamentalement qu’il n’était pas susceptible de faire passer son énorme projet de loi de 3 500 milliards de dollars au Congrès sans réductions importantes. C’est une bonne chose. Ce serait mieux s’il n’était pas adopté du tout, car il y a tellement de mal à l’intérieur.