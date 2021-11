Biden fait une mauvaise remarque à Rome puis saute sur une photo importante – RedState

Joe Biden a fait un commentaire hier lors de sa réunion du G20 à Rome qui, s’il avait été fait par le président Donald Trump, aurait suscité une grande attention médiatique et une attaque immédiate.

Biden a fait référence aux « trains circulant à l’heure » – une expression associée à l’ancien dirigeant fasciste italien Benito Mussolini – et Biden a fait le commentaire à Rome.

A quel moment le retirez-vous..???..!!! pic.twitter.com/2W9Fo1RatV – Thomas OConnor 🇺🇲 Né en 62 🇺🇲 Uniquement VOTES JURIDIQUES (@ TheyCallMeTomO1) 31 octobre 2021

Comment savons-nous que les médias seraient tombés dessus si Trump l’avait fait ?

Voici ce que Bloomberg a dit en 2016.

« Lorsque vous essayez de convaincre l’Amérique que son nouveau chef n’est pas un fasciste », ont récemment suggéré Margaret Hartmann et Chas Danner du New York Magazine, « il vaut mieux ne faire aucune référence à Mussolini. » Trop tard. Ce conseil s’adressait à l’ancien maire de Cincinnati, Ken Blackwell, membre de l’équipe de transition Trump. Blackwell vient d’assurer au Wall Street Journal que Reince Preibus, le président du RNC choisi comme chef de cabinet de la Maison Blanche, « utiliserait ses relations personnelles avec l’orateur [Rep. Paul Ryan] et d’autres, pour faire circuler les trains à l’heure.

Ils essayaient d’utiliser tout ce qu’ils pouvaient pour dépeindre Trump comme un fasciste depuis le tout début, même avant son arrivée, sans se baser sur une réalité, même lorsque le commentaire n’était pas de Trump lui-même.

Ce commentaire de Preibus n’a pas été fait à Rome. À leur avis, que penseront les habitants de Rome de cette remarque de Biden hier? Mais c’est Biden, donc les médias ne le couvriront même pas du tout. Ils sauteront tout autour et ne feront pas de références fascistes, bien sûr.

Après la réunion, la plupart des dirigeants du G20 présents sont ensuite allés visiter la fontaine de Trevi et se sont livrés au célèbre rituel du lancer d’une pièce dans la fontaine. Sauf devinez qui manquait ?

Certains dirigeants du G20 ont jeté des pièces dans la fontaine de Trevi à Rome, une tradition pour les visiteurs qui remonte à des centaines d’années. La légende raconte que celui qui jette une pièce dans la fontaine revient dans la ville pic.twitter.com/l1tK2vTFUc – . (@.) 31 octobre 2021

Les dirigeants du G20 ont fait le tirage au sort de la fontaine de Trevi ce matin à Rome (Biden n’a pas participé) pic.twitter.com/Sp9nz4GNd6 – Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 31 octobre 2021

Où était Biden ? Maintenant, nous avons vu que sur la photo de groupe qu’ils ont prise le premier jour, il était presque absent de cette photo aussi, il a été poussé si loin jusqu’à la fin de la photo. On ne sait pas comment il s’est retrouvé à la fin de la photo, mais comme nous l’avons dit, ce n’est pas un bon visuel. C’est apparemment ce qu’ils pensent de lui. Maintenant, il explose complètement une autre séance de photos? Ils se sont dirigés vers la fontaine, était-ce trop ? Avait-il besoin de retourner faire une sieste ? Était-il trop occupé à jeter notre argent pour jeter un peu le sien ? Il a certainement eu du mal lors de la première rencontre alors qu’il avait 20 minutes de retard car il «jouait avec les ascenseurs» et où il semblait également faible, suppliant la Russie de pomper plus de pétrole.

Il se rend maintenant à Glasgow, en Écosse, pour la conférence sur le changement climatique. Cela promet d’être amusant, après avoir montré à quel point il était hypocrite à Rome avec son cortège de 85 voitures.