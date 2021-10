Biden ferait flotter une facture de dépenses plus réduite pour éviter une défaite perçue ⋆ .

in

Vendredi, le président Biden s’est adressé aux démocrates de la Chambre au Capitole lors d’une réunion à huis clos, les exhortant à parvenir à un accord permettant l’adoption du projet de loi sur les infrastructures du Sénat et d’un projet de loi de réconciliation budgétaire.

Biden aurait signalé que le caucus devrait probablement accepter un budget de dépenses inférieur à 3 500 milliards de dollars pour obtenir le soutien de tous les membres démocrates. Des démocrates tels que le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale ont appelé à dépenser 1 500 milliards de dollars dans le cadre d’un projet de loi de réconciliation budgétaire.

« Il a dit en gros que ça ne coûterait pas 3,5 $ [trillion]”, a déclaré le représentant Henry Cuellar (D-Texas) à propos de la réunion avec Biden. «Cela pourrait être de 1,9 billion de dollars à 2 billions de dollars. Le président a donné quelques chiffres, donc je suppose qu’il y avait une raison à cela.

L’Associated Press a rapporté que Biden avait déclaré en privé aux démocrates que ne pas adopter le projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars et un projet de loi de réconciliation distinct serait considéré comme une défaite et “enhardirait les mêmes forces” qui ont conduit à l’émeute du 6 janvier.

Biden a également déclaré que ces forces s’opposaient à l’augmentation de la limite d’endettement du pays.

Les dirigeants républicains au Congrès ont déclaré qu’ils ne voulaient pas voter pour l’augmentation de la limite de la dette en raison du fait que les démocrates ont procédé à des dépenses de milliers de milliards de dollars dans de nouveaux programmes de prestations avec un vote de ligne de parti.

Pelosi avait déclaré qu’un vote à la Chambre sur le projet de loi sur les infrastructures du Sénat aurait lieu jeudi, mais il a été retardé en raison de l’opposition progressive à l’adoption du projet de loi sur les infrastructures avant un projet de loi de réconciliation.

“Même une facture plus petite peut faire des investissements historiques”, aurait déclaré Biden lors de la réunion avec les démocrates.

Biden a également déclaré aux membres que le projet de loi sur les infrastructures du Sénat n’arriverait pas « tant que nous n’aurons pas trouvé un accord sur le prochain projet de loi ».

Pendant ce temps, les modérés du caucus démocrate veulent d’abord adopter le projet de loi sur les infrastructures et avancer ensuite sur un accord de réconciliation budgétaire. Par conséquent, le programme législatif de Biden reste au point mort.

“Peu importe que ce soit dans six minutes, six jours ou six semaines, nous allons le faire”, a déclaré Biden vendredi au Capitole.

Lien source