Biden fustigé le rapport de «passeport vaccinal» pour les voyages interétatiques .

L’administration lance de nouvelles mesures COVID au milieu de l’inquiétude qu’elles pourraient se polariser

Un rapport selon lequel l’administration Biden discute de la possibilité de passeports vaccinaux pour les voyages interétatiques a suscité l’indignation vendredi sur les réseaux sociaux.

L’Associated Press, notant que le président Biden est devenu plus « agressif » dans sa poussée pour les mandats COVID-19, a signalé « des mesures plus sévères – telles que l’obligation de vaccins pour les voyages interétatiques ou la modification de la façon dont le gouvernement fédéral rembourse le traitement pour ceux qui ne sont pas vaccinés et deviennent malade avec COVID-19 – ont été discutés » par la Maison Blanche.

Mais l’administration est “inquiète qu’ils soient trop polarisants en ce moment”.

Un responsable de l’administration a déclaré à l’AP que “l’exigence de vaccination entre les États n’était pas à l’étude pour le moment”.

Le service de presse a ajouté: “Cela ne veut pas dire qu’ils ne seront pas mis en œuvre à l’avenir, car l’opinion publique continue de s’orienter vers l’exigence de vaccinations comme moyen de rétablir la normalité.”

Tim Pool, le « libéral mécontent » connu pour son podcast Timcast », a confirmé la crainte de l’administration de « se polariser », tweetant qu’une telle décision « fracturerait le pays presque immédiatement ».

L’auteur de « Hillbilly Elegy », JD Vance, candidat au Sénat américain dans l’Ohio, l’a qualifié d’« immoral et inconstitutionnel ».

Le sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, a souligné le double standard, Biden discutant des limites des voyages interétatiques tout en ouvrant les frontières du pays aux immigrants illégaux.

