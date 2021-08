Biden fustigé pour l’apaisement des talibans – « Fait ressembler Neville Chamberlain à Churchill » | Politique | Nouvelles

in

Mark Dolan, a donné un monologue sur Tonight Live sur la crise actuelle en Afghanistan. M. Dolan a déclaré : « Les talibans ne sont là que depuis une semaine. Et c’est le niveau de barbarie que nous voyons maintenant.

« Si c’est ce qu’ils sont prêts à faire au peuple afghan, quels plans ont-ils pour le reste du monde ?

« Surtout notre partie du monde occidental, avec ses valeurs de liberté et de démocratie, d’égalité et de tolérance, valeurs qu’ils méprisent tant.

«Ce que vous avez vu avec le départ bâclé de Joe Biden, c’est l’apaisement. Et il n’y a pas de grand précédent historique pour cette politique.

Ces commentaires interviennent alors que Joe Biden refuse de prolonger le délai de retrait des troupes d’Afghanistan au-delà du 31 août.

Cependant, des milliers de personnes tentent toujours d’échapper aux talibans et de fuir l’Afghanistan.

L’animateur de GB News a ajouté : « En fait, Joe Biden n’est même pas le nouveau Neville Chamberlain. Il fait ressembler Neville Chamberlain au nouveau Winston Churchill.

« Il s’agit d’une capitulation de premier ordre et l’Amérique perd rapidement son statut de superpuissance prédominante dans le monde.

“L’Afghanistan n’est pas un problème qui va disparaître, les talibans vont probablement tendre la main à des groupes terroristes comme Al-Qaïda et ISIS et bénéficieront du soutien tacite d’acteurs mondiaux comme la Russie et la Chine.”

Mardi, Biden a quitté sa conférence de presse qui a eu lieu après une réunion virtuelle avec les dirigeants du G7 sans répondre aux questions des médias.

Cela survient alors que dans les semaines à venir, l’Amérique s’apprête à commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.