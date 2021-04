Biden Ghost-Gun Proposition Campagne malavisée pour lutter contre les armes à feu faites maison ⋆ .

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

S

avant que les États-Unis n’existent en tant que nation indépendante, les Américains fabriquaient des armes à feu chez eux. Si les limitations proposées par le président Biden sur les «armes fantômes» prennent la forme que le mouvement de contrôle des armes espère qu’elles le feront, cette pratique séculaire sera bientôt terminée. Quiconque souhaite éviter l’imposition d’une autre clôture fédérale autour de ses droits devrait suivre cette évolution avec appréhension.

Le groupe de contrôle des armes à feu Everytown décrit une «arme fantôme» comme une «arme artisanale à faire soi-même, fabriquée à partir de blocs de construction faciles à obtenir et non réglementés. . . fabriqué par un particulier et non par un fabricant ou un importateur agréé par le gouvernement fédéral. » …