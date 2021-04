Biden hérite du costume de l’ère Trump pour bloquer l’accord sur les armes aux EAU ⋆ .

Le lendemain de l’annonce, la Maison Blanche ira de l’avant sur ce qui a été appelé Donald Trump le plus gros contrat d’armement, Président Joe Biden’s L’administration a hérité d’un procès destiné à bloquer la transaction: 23 milliards de dollars d’armes aux Émirats arabes unis, dont un avion de combat F-23, des drones armés et des bombes.

Le New York Center for Foreign Policy Affairs, un groupe de réflexion à but non lucratif, a initialement déposé sa plainte l’année dernière après l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a annoncé la vente massive le 10 novembre, sept jours après le jour du scrutin. La plupart des démocrates du Sénat ont voté contre l’autorisation de la vente un mois plus tard, mais ils n’ont pas réussi à obtenir la majorité dans une chambre alors contrôlée par les républicains.

Sept jours après son investiture, Biden a annoncé qu’il suspendrait la vente pour l’examiner, et l’accord est resté dans les limbes près de quatre mois, jusqu’à ce que le Huffington Post annonce la nouvelle que la nouvelle administration allait de l’avant.

«Bien que nous ne commenterions pas les litiges en cours, nous pouvons confirmer que l’administration a l’intention d’aller de l’avant avec ces ventes de défense proposées aux EAU, même si nous continuons à examiner les détails et à consulter les responsables émiratis pour nous assurer que nous avons développé une compréhension mutuelle dans le respect. aux obligations des Emirats avant, pendant et après l’accouchement », a déclaré mardi un porte-parole du département d’État.

Mercredi, le groupe de réflexion basé à New York qui avait précédemment poursuivi le département d’État de Trump a déposé une plainte modifiée auprès du secrétaire d’État de Biden. Anthony Blinken en tant que défendeur.

«Nous sommes préoccupés par le fait que l’administration Biden permettrait à cette vente de se poursuivre même après que l’inspecteur général du département d’État a rapporté en 2020 que ‘le département [of State] n’a pas pleinement évalué les risques et mis en œuvre des mesures d’atténuation pour réduire les pertes civiles et les problèmes juridiques liés au transfert (de ces armes) »», a déclaré le directeur principal Justin Thomas Russell écrit dans une déclaration. «Nous sommes troublés par le manque total de transparence concernant la« révision »de la transaction avec les Émirats arabes unis que le président Biden lui-même a annoncé en janvier.»

L’accord sur les armes a sonné l’alarme des défenseurs des droits humains préoccupés par le rôle des Émirats arabes unis dans la guerre civile au Yémen, en proie à de nombreuses pertes civiles et provoquant ce que les Nations Unies ont appelé la «plus grande crise humanitaire au monde, avec plus de 24 millions de personnes. —Environ 80% de la population — a besoin d’une aide humanitaire, dont plus de 12 millions d’enfants.

Les Émirats arabes unis ont engagé plus de 30 avions de combat pour mener des frappes aériennes et des navires de guerre pour faire appliquer le blocus maritime de la coalition, note le procès.

«Nous avions espéré que l’équipe de Biden prendrait en compte l’impact que ces armes pourraient avoir entre de mauvaises mains», a écrit Russell. «Nous avions espéré que l’administration Biden aurait été franc avec la communauté mondiale en ce qui concerne leur raisonnement. Nous avions espéré que l’administration Biden aurait placé l’atténuation des crises humanitaires en Libye et au Yémen avant d’entamer ce qui pourrait être une course aux armements dans cette région sensible du monde. Nous avions espéré de meilleures choses de l’administration Biden – et maintenant ces espoirs ont été déçus.

Représenté par un avocat Matthew M. Collette, du cabinet Massey & Gail LLP, le groupe souhaite qu’un juge fédéral déclare que la vente d’armes a enfreint la loi sur la procédure administrative. Le département d’État n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant des commentaires sur la plainte modifiée.

Lisez la plainte modifiée ci-dessous:

(Photo par Eric Baradat / .)

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]