Biden humilié alors que la stratégie américaine pour repousser Poutine démantelée « ampleur très limitée » | Monde | Des nouvelles

Joe Biden s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine au cours du mois dernier dans le but de faciliter le renforcement de la présence militaire à la frontière avec l’Ukraine. On estime que 104 000 soldats ont été déployés dans la région, ce qui fait craindre que Moscou ne complote pour tenter d’intégrer d’autres zones du comté d’Europe de l’Est. Mais l’ambassadeur en Russie, Sir Tony Brenton, a rejeté les tentatives du président américain de faire désamorcer Poutine, avertissant que la menace de nouvelles sanctions était « d’une ampleur très limitée ».

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a mis en garde le mois dernier contre des « conséquences massives » si la Russie ne recule pas.

Interrogé sur les « conséquences » que les États-Unis pourraient envisager, Sir Tony a déclaré à LBC: « Ce qu’il veut dire, ce sont des sanctions économiques substantielles.

« Ce qu’il ne veut pas dire, et ce que Biden a explicitement exclu, c’est l’implication militaire dans tous les combats qui ont lieu.

« C’est une menace d’une ampleur très limitée car la Russie a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions économiques et elles n’ont eu aucun effet sur la politique russe. »

Il a poursuivi : « Cela dit, je ne pense pas que la Russie veuille réellement envahir l’Ukraine.

« Je pense que ce qui se passe, c’est dire aux Américains d’une manière conçue pour attirer l’attention des Américains qu’ils veulent vraiment qu’une certaine attention soit portée à leurs problèmes de sécurité dans la région.

« Ils craignent vraiment que si l’Ukraine rejoint l’OTAN, cela augmente la menace militaire qui pèse directement sur eux.

« Et ils veulent un accord avec les États-Unis et l’Occident au sens large qui arrêtera cela et arrêtera l’expansion de l’OTAN. »

Que les États-Unis et leurs alliés européens puissent progresser dans les pourparlers avec Moscou est loin d’être clair.

Le dirigeant russe veut la fin de l’expansion vers l’Est et des garanties de sécurité de l’OTAN, des exigences que les États-Unis jugent inacceptables.

Mais le haut responsable américain, informant les journalistes avant les pourparlers, a déclaré que certains domaines offrent une opportunité de terrain d’entente.

Ils ont déclaré: « Toute discussion sur ces domaines qui se chevauchent où nous pourrions progresser devrait être réciproque.

« Les deux parties devraient prendre essentiellement le même engagement. »