Biden humilié alors qu’un haut responsable déclare que la Chine est sur le point de dépasser les États-Unis : « Prête pour le conflit » | Sciences | Nouvelles

Selon le vice-chef des opérations spatiales de la Force spatiale, le général David Thompson, la Chine dépassera les États-Unis d’ici 2030. Lors d’un forum national samedi, le général Thompson a déclaré : »Le fait, qu’essentiellement, en moyenne, ils construisent, mettent en service et mettent à jour leurs capacités spatiales deux fois plus vite que nous, cela signifie que très bientôt, si nous ne commençons pas à accélérer nos capacités de développement et de livraison, elles nous dépasseront. »

Dans le forum, il a également ajouté que « 2030 n’est pas une estimation déraisonnable » du moment où la Chine dépasserait probablement les États-Unis avec son programme spatial.

Le Reagan National Defence Forum, qui comprenait des chefs de file clés de la défense, y compris de la Force spatiale, comprenait également des représentants démocrates qui supervisaient le budget spatial, ainsi que les chefs d’entrepreneurs de la défense qui travaillent avec le gouvernement américain.

Dans ce forum, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a averti les États-Unis que la Chine pourrait amasser 1 000 ogives nucléaires dans son arsenal d’ici la fin de la décennie.

Lors de son discours d’ouverture, il a déclaré : « Nous avons assisté à deux décennies de modernisation fulgurante de l’Armée populaire de libération.

« L’armée chinoise est en passe de devenir un concurrent des États-Unis en Asie – et, éventuellement, dans le monde entier. »

M. Austin a passé près d’une heure à discuter des efforts de la Chine « de plus en plus affirmée et autocratique » pour renverser la domination américaine dans l’ordre mondial.

M. Austin a également accusé Pékin d' »abuser de la technologie pour faire avancer son programme répressif dans son pays et d’exporter les outils de l’autocratie à l’étranger ».

Il a déclaré : « Les dirigeants du Parti communiste chinois ont de plus en plus exprimé leur mécontentement à l’égard de l’ordre en vigueur – et leur objectif de déplacer l’Amérique de son rôle de leader mondial.

« Et nous allons affronter celui-ci avec confiance et détermination – pas de panique et de pessimisme.

« Nous serons toujours prêts à l’emporter dans les conflits – mais la défense de l’Amérique sera toujours enracinée dans notre détermination à prévenir les conflits.

« Nous recherchons donc activement des voies de communication ouvertes avec les dirigeants chinois de la défense, en particulier en cas de crise.

« Et à la fois entre nos diplomates et nos militaires, nous prenons des mesures pour réduire les risques et éviter les erreurs de calcul. »