Le président russe Vladimir Poutine a nié les allégations selon lesquelles il serait responsable de la crise énergétique en Europe alors que les prix du gaz montent en flèche et a critiqué la Commission européenne pour avoir créé le problème par ce qu’il considère comme une mauvaise politique énergétique. M. Poutine affirme que décourager les contrats d’approvisionnement en gaz à long terme en faveur d’un marché au comptant à acheter quand on veut a exacerbé la crise après que de nombreux membres de l’UE ont affirmé que la crise était la faute de M. Poutine.

Et tandis que Washington convient que la situation se rapproche du fait que M. Poutine « arme » les fournitures, il ne lui reproche pas d’avoir déclenché la crise.

Le conseiller américain principal pour la sécurité énergétique mondiale, Amos Hochstein, qui est chargé de définir les conditions dans lesquelles le pipeline Russie-Allemagne Nord Stream 2 peut être achevé sans sanctions, a déclaré : « Ce n’est pas un pic qui est revenu sur Terre, mais plutôt resté à ces prix élevés.

« Cela reflète le fait que les marchés se penchent sur ces [gas storage] stocks en Europe aussi nettement en dessous de ce qu’ils devraient être.

Cela intervient après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le bloc était « vulnérable » en raison de sa dépendance au gaz.

Elle a déclaré : « L’Europe est trop dépendante du gaz et donc notre dépendance à l’égard des importations de gaz est excessive.

« Cela nous rend vulnérables. Notre réponse doit être basée sur la diversification de nos fournisseurs. »

Mais, tout de suite après, elle a défendu le maintien du gaz naturel comme combustible de transition et, surtout, a-t-elle dit, pour « accélérer la transition vers les énergies propres ».

Elle a ajouté : « Le Pacte vert européen est, à moyen et long terme, un pilier de la souveraineté énergétique européenne au 21e siècle »,

Le pacte, qui veut faire de l’Europe la première zone climatiquement neutre au monde, coexiste avec le gaz naturel pour les prochaines années.

La voie de l’UE vers des émissions nettes de carbone zéro a signifié que les États membres ont été contraints d’abandonner les contrats d’approvisionnement à long terme et de passer à une tarification à court terme.

La Russie suspendrait ses livraisons de gaz dans l’attente de l’approbation de l’UE pour le gazoduc controversé Nord Stream 2.

Angela Merkel et Vladimir Poutine ont conclu un accord pour que le nouveau gazoduc fasse transiter le gaz de la Russie vers l’Allemagne via la mer Baltique, en contournant la Pologne et l’Ukraine.

Cela a provoqué l’indignation de certains des 27 membres du bloc.

Jaroslaw Kaczynski, chef du parti au pouvoir en Pologne Droit et justice (PiS), a appelé Bruxelles à annuler ou à retarder certaines parties de son plan « Fit for 55 » pour lutter contre le changement climatique.

Il a déclaré à l’hebdomadaire Gazeta Polska : « Après l’action russe concernant le gaz, les créateurs et partisans de ce ‘Fit for 55’ se sont, pour le dire délicatement, ridiculisés.

« Les prix de l’énergie ont frappé de nombreux pays de l’UE avec une telle force que leurs citoyens n’accepteront tout simplement pas de nouvelles augmentations au nom d’une théorie non prouvée. »

« Fit for 55 » fait référence au paquet politique de l’UE visant à réduire les émissions de 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030.