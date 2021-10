Biden Hypes Solar tout en sous-traitant la production à un méga-pollueur en Chine

Le président Joe Biden a réitéré son engagement à atteindre des émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle en privilégiant l’utilisation de batteries à énergie solaire dans la mairie de CNN jeudi.

« Nous réduisons considérablement le montant, le coût des panneaux solaires sur votre toit », a promis Biden, grâce à des milliards de dollars de subventions du colossal projet de loi de réconciliation des démocrates. « Par exemple, de nouvelles technologies de batteries sont en cours de développement. … Si vous avez un panneau solaire, que vous le mettez dans votre sous-sol et que le soleil ne brille pas pendant sept jours, vous avez toujours toute la puissance dont vous avez besoin.

Derrière l’adoption par l’État de l’énergie renouvelable à grande échelle, cependant, se cachent des projets miniers massifs nécessaires pour extraire les minéraux des terres rares nécessaires à la fabrication, un marché dominé par les Chinois alors que l’administration bloque le développement national.

Mercredi, le ministère de l’Intérieur a mis un terme au projet Twin Metals du nord-est du Minnesota, une mine proposée pour extraire chirurgicalement principalement du cuivre et du nickel, en attendant une nouvelle étude de deux ans. Les deux sont des minéraux essentiels pour les batteries et les panneaux solaires. Cette décision pourrait interdire l’exploitation minière dans la région pendant deux décennies.

Selon le PDG d’USA Rare Earth, Pini Althaus, dans un récent podcast TechFirst, les États-Unis ont besoin de 10 fois plus de minéraux de terres rares pour répondre au plan ambitieux de Biden visant à ce que 50% de toutes les nouvelles voitures sur le marché soient électriques d’ici la fin de la décennie. Le pays a besoin de 20 à 25 fois plus pour atteindre les objectifs de Biden pour une économie nette zéro carbone d’ici 2050.

« Nous avons une énorme disparité dans la demande et l’offre actuelles, et cela va encore augmenter à mesure que nous nous dirigeons vers 2030. Et vous savez, les gisements de terres rares, les gisements de lithium, en particulier les gisements de terres rares, ils ne sont pas simplement activés par le actionner un interrupteur », a déclaré Althaus. «Ils impliquent parfois des décennies ou deux de forage, d’avoir la bonne économie, de pouvoir développer ces projets. Il reste donc beaucoup à faire pour que nous ayons une sorte d’indépendance vis-à-vis de la Chine si nous voulons atteindre les objectifs que nous essayons d’atteindre. »

Selon le New York Times, la Chine fabrique « 70 à 80 % des produits chimiques pour batteries, des anodes et des cellules de batterie dans le monde ». Avoir un monopole mondial sur les minéraux alors que la demande augmente était un avantage que la Chine recherchait.

« Le Moyen-Orient a du pétrole et la Chine a des terres rares », a déclaré l’ancien chef du Parti communiste chinois Deng Xiaoping en 1992, alors que Pékin augmentait sa production pour jouer le long jeu. Depuis lors, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que plus grand producteur mondial de minéraux rares, augmentant sa production de 500 pour cent, selon la Wyoming Mining Association.

Alors que Biden joue un programme climatique ambitieux, l’administration a maintenu son animosité envers le développement national, se tournant à l’étranger vers des pays avec des normes environnementales beaucoup plus faibles pour atteindre des objectifs d’émissions qui sont inutiles sans coopération mondiale. La Chine est le premier producteur mondial de gaz à effet de serre.