Biden ignore les journalistes au sommet avec le Canada et le Mexique après que Psaki ait vanté la disponibilité

Le président Biden n’a pas répondu aux questions des journalistes au sommet d’un sommet trilatéral avec les dirigeants du Mexique et du Canada jeudi – peu de temps après que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a affirmé que Biden répondait régulièrement aux questions de la presse.

Plus tôt jeudi, il n’était pas clair si Biden était au courant que son équipe avait supprimé la conférence de presse traditionnelle avec les dirigeants mondiaux en visite. Lors d’un événement matinal de signature de factures, Biden a refusé de répondre à une question criée, assurant aux journalistes: « Je serai heureux de répondre à vos questions après avoir rencontré tous les dirigeants. »

Mais les journalistes ont été stupéfaits juste avant 18 heures lorsque Biden n’a pas honoré sa promesse.

La séance avec Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador dans la salle Est de la Maison Blanche a été fermée à la presse sans que le président américain ne réponde à une seule question.

Au lieu de cela, les trois dirigeants ont prononcé à tour de rôle des remarques liminaires avant que Biden ne demande au conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan de prendre la parole.

« Merci », a répondu Sullivan. « Nous allons juste donner à la presse quelques minutes pour quitter la salle avant que la réunion ne commence. »

Alors que les journalistes beuglaient des questions, un attaché de presse junior de la Maison Blanche leur a crié de partir : « Allons-y ! Merci, merci !

GLASGOW, ÉCOSSE – 02 NOVEMBRE: Le président américain Joe Biden écoute les conférenciers lors de la session du Sommet des dirigeants mondiaux « Accélérer l’innovation et le déploiement des technologies propres » le troisième jour de la COP26 le 02 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. (Photo de Ian Forsyth/.) ((Photo de Ian Forsyth/.))

Biden a répondu aux questions avant sa rencontre avec Trudeau, le premier événement prévu du sommet, mais a refusé de le faire avant son tête-à-tête avec Obrador plus tard dans la journée.

À la suite de la réunion Biden-Trudeau, on a demandé à Psaki pourquoi la Maison Blanche avait décidé de « rompre avec la tradition » en ne tenant pas de conférence de presse post-sommet.

« Je dirais, tout d’abord, que je ne pense pas que ce soit aussi scandaleux que cela en termes de trame de fond », a répondu l’attaché de presse.

KAMALA HARRIS rit lorsqu’on lui demande si elle se sent mal utilisée par l’administration biden : » non, je ne le fais pas «

« Je voudrais noter qu’au cours des trois dernières semaines, le président a organisé deux conférences de presse – trois, si vous comptez celle après avoir annoncé la signature du projet de loi bipartite sur les infrastructures, où il a répondu à un certain nombre de questions », a ajouté Psaki. « Il a également, y compris aujourd’hui, répondu aux questions des journalistes au moins 10 fois au total ce mois-ci. »

« Il y a eu un changement d’horaire au fur et à mesure que les choses bougeaient, comme c’est parfois le cas », a-t-elle poursuivi. « Comme vous le savez, il [Biden] signé aujourd’hui trois textes législatifs importants – importants pour l’application de la loi – qui bénéficiaient d’un large soutien bipartite. Cela a tout déplacé plus tard dans la journée et les horaires changent et s’ajustent, mais vous l’avez vu répondre aux questions il y a quelques minutes à peine [with Trudeau]. »

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau écoute une question lors d’une conférence de presse à Ottawa, Ontario, Canada, le 6 octobre 2021. REUTERS/Patrick Doyle

Le journaliste de CBS News Radio Steven Portnoy, le chef de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, a pressé Psaki plus tard dans le briefing à propos de la remarque de Biden, disant « Je pense que je l’ai entendu dire qu’il répondrait aux questions après avoir rencontré les dirigeants aujourd’hui » et lui a demandé « Devrions-nous nous attendre à une conférence de presse ce soir ou demain ? »

« Vous pouvez poser des questions dans n’importe quel format, n’est-ce pas ? » Psaki a tiré dessus. « Je ne pense pas que vous ayez besoin d’une chaise brodée formelle pour cela. »

SONDAGE FOX NEWS : LES NOTES DE BIDEN BAISENT, COMME LES ÉLECTEURS DISENT QU’IL EST CONCENTRÉ SUR DE MAUVAISE CHOSES

Quelques instants plus tard, Biden s’est assis aux côtés d’Obrador et a choisi de ne pas répondre aux questions criées sur l’immigration.

Bien que Biden réponde régulièrement aux questions des journalistes, il n’a l’habitude de répondre qu’à une ou deux questions à la fois et a donné beaucoup moins d’interviews que ses prédécesseurs.

Son personnel a également été contraint de corriger certains de ses commentaires erronés lorsqu’il est sorti du script. Mardi, Biden a été interrogé sur les informations selon lesquelles les États-Unis pourraient ne pas envoyer de délégation diplomatique aux Jeux olympiques d’hiver de 2022.

« Je suis la délégation », a déclaré Biden.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Chris Meagher, a précisé aux journalistes mercredi que « le président n’a pas fourni de mise à jour dans sa réponse hier soir ».

Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, prend la parole lors d’une conférence de presse dans la salle de presse James S. Brady de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le vendredi 12 novembre 2021. Psaki a déclaré que le président Biden devait alors tenir une conférence de presse après avoir rencontré les dirigeants mexicains et canadiens la semaine prochaine. (Chris Kleponis/CNP/Bloomberg via .)

À la Maison Blanche et lors de voyages à l’étranger, les journalistes se sont plaints à plusieurs reprises du manque d’accès lorsqu’ils couvraient le président. Mercredi, Psaki avait insisté sur le fait que la critique de Biden pour ne pas avoir tenu de conférences de presse formelles était « mal comprise ».

« Je pense que je dois dire que je pense que c’est plus un problème lié au corps de presse de la Maison Blanche, car c’est leur travail d’être … que c’est une préoccupation pour le public américain », a déclaré l’attachée de presse à Anita Kumar de Politico lors d’un événement organisé par le Women Rule Exchange du point de vente. « Ils voient le président répondre aux questions plusieurs fois par semaine, ils le voient parler et fournir des mises à jour. »