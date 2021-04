Biden Infrastructure Bill – Trump comme «  cadeau à la Chine  » ⋆ .

L’ancien président Donald Trump prend la parole à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Orlando, en Floride, le 28 février 2021 (Crédit: Octavio Jones / .)

L’ancien président Trump a critiqué le plan d’infrastructure de l’administration Biden comme un «cadeau à la Chine» dans un communiqué mercredi.

En particulier, Trump a déclaré que les augmentations fiscales proposées destinées à financer la proposition de 2 billions de dollars finiraient par se retourner contre eux en envoyant des emplois américains à l’étranger.

«Dans le cadre du plan de Biden, si vous créez des emplois en Amérique et embauchez des travailleurs américains, vous paierez PLUS d’impôts – mais si vous fermez vos usines dans l’Ohio et au Michigan et transférez toute votre production à Pékin et Shanghai, vous paierez MOINS. », A déclaré Trump. «C’est exactement l’opposé de donner la priorité à l’Amérique – c’est mettre l’Amérique DERNIÈRE!»

Trump a qualifié les hausses d’impôts proposées de «trahison mondialiste classique de Joe Biden et de ses amis».

Le plan Biden comprend l’augmentation du taux d’imposition des sociétés de 21%, le niveau fixé par le Congrès et signé par Trump en 2017, à 28%. Le projet de loi vise également à fixer un impôt minimum mondial de 21% et à mettre à jour le code des impôts pour empêcher les entreprises américaines de fusionner avec des entreprises étrangères, qui pourraient alors se délocaliser dans des paradis fiscaux.

L’administration Biden envisage des propositions visant à imposer les Américains plus riches, mais la Maison Blanche n’a pas précisé pour quelle tranche de revenu l’administration cherche à augmenter les impôts.

Le président Biden devrait annoncer le plan d’infrastructure mercredi à Pittsburgh, Penn. Le plan de 2 billions de dollars comprend un total de 305 milliards de dollars pour réparer et moderniser les routes, les ponts, les chemins de fer, les aéroports et les transports en commun. 174 milliards de dollars supplémentaires sont destinés à la construction d’un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques.

En outre, le plan prévoit 213 milliards de dollars pour moderniser les logements abordables et 100 milliards de dollars chacun pour l’accès à large bande en milieu rural, l’infrastructure des écoles publiques et les mises à jour du réseau électrique.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.