Le président Biden a maintenu mardi que COVID-19 est une maladie de ceux qui refusent le vaccin, déclarant que les personnes qui n’ont pas reçu de vaccin devraient être « alarmées » par la variante hautement transmissible d’Omicron alors même qu’elle ravage la population vaccinée.

« Il n’y a aucune excuse – aucune excuse pour que quiconque ne soit pas vacciné », a déclaré Biden lors d’une allocution de la Maison Blanche à la suite d’un briefing de son équipe d’intervention COVID-19. « Cela continue d’être une pandémie de non vaccinés. Nous devons donc faire plus de progrès. »

Mais ceux qui ont été vaccinés tombent toujours malades.

Les États-Unis ont enregistré lundi leur nombre record de cas de COVID-19 pour une seule journée, doublant presque le record précédent d’environ 590 000 établi quatre jours plus tôt. Ceci, malgré 73% de la population américaine au moins partiellement vaccinée et 62% complètement vaccinée, selon les Centers for Disease Control.

Biden a suggéré que les vaccinations « protégeraient » les gens contre la maladie.

« Omicron est une variante très transmissible et transmissible, mais très différente de tout ce que nous avons vu auparavant », a déclaré Biden. « Vous pouvez vous protéger, et vous devez vous protéger, très franchement. Faites-vous vacciner, faites-vous booster. Il y a plein de rappels. Portez un masque lorsque vous êtes en public. »

Le président américain Joe Biden s’exprime en rejoignant l’appel de l’équipe d’intervention Covid-19 de la Maison Blanche avec la National Governors Association pour discuter de la variante Omicron dans l’Eisenhower Executive Office Building à Washington, DC, États-Unis, le lundi 27 décembre 2021. Photographe : Ken Cedeno/UPI/Bloomberg via . (Ken Cedeno/UPI/Bloomberg via .)

Mais le CDC a noté le 20 décembre qu’il « s’attend à ce que toute personne infectée par Omicron puisse transmettre le virus à d’autres, même si elle est vaccinée ou ne présente aucun symptôme ».

Biden a admis que ceux qui sont complètement vaccinés et boostés « peuvent toujours contracter COVID-19 », mais a déclaré qu’il est « hautement peu probable » que ces personnes deviennent « gravement malades ».

Selon Johns Hopkins Medicine, « les symptômes de la percée du COVID-19 sont similaires aux symptômes du COVID-19 chez les personnes non vaccinées, mais sont généralement plus doux », bien que les vaccins « sont très efficaces » pour prévenir l’hospitalisation et la mort.

Biden a averti que ceux qui ne sont pas vaccinés « ont des raisons d’être alarmés ».

« Beaucoup d’entre vous, vous savez, souffriront d’une maladie grave dans de nombreux cas si vous contractez COVID-19 si vous n’êtes pas vacciné », a déclaré Biden. « Certains mourront, mourront inutilement. Les non vaccinés occupent des lits d’hôpitaux et remplissent les salles d’urgence et les unités de soins intensifs. »

Le président a déclaré qu’il y avait « une inquiétude et une confusion considérable » concernant l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays.

Biden a déclaré que la situation des tests COVID-19 aux États-Unis était « frustrante », mais a maintenu que son administration « apportait des améliorations » en créant des sites de test fédéraux et en mettant davantage de tests rapides à domicile à la disposition du public.

Quant aux tests, le président a déclaré que le système « reste frustrant ».

« Croyez-moi, c’est frustrant pour moi », a déclaré Biden. « Mais nous apportons des améliorations. »

Le président a déclaré qu’au cours des deux dernières semaines, son administration avait mis en place des sites de test fédéraux à travers le pays et en ajoutait « chaque jour ». Biden a encouragé les individus à « Google ‘Test COVID près de chez moi’ pour trouver le site le plus proche où vous pouvez obtenir un test le plus souvent et gratuitement. »

Biden a également déclaré que la capacité accrue de tests en personne réduira les files d’attente et rendra plus de rendez-vous disponibles.

Quant à ceux qui cherchent à tester à domicile, Biden a déclaré que les pharmacies et les sites Web en ligne « se réapprovisionnent », affirmant que davantage de tests à domicile « continueront d’être disponibles ».

Le président a également annoncé que la semaine prochaine, les compagnies d’assurance commenceraient à rembourser les individus pour les tests rapides à domicile.

« Si vous êtes assuré, vous pouvez acheter le test et être payé pour cela », a déclaré Biden, ajoutant que de nombreux États et gouvernements locaux « distribuent des tests gratuits à domicile que vous pouvez récupérer ».

« Découvrez simplement où ils se trouvent », a déclaré Biden.

Le président a également ajouté que le gouvernement fédéral lancerait en janvier un site Web sur lequel les individus peuvent aller demander que des tests soient expédiés gratuitement à leur domicile.

Au cours de ses remarques, Biden a également annoncé qu’il avait demandé aux responsables de la santé de doubler l’achat par le gouvernement américain de la pilule antivirale COVID-19 de Pfizer de 10 millions à 20 millions de traitements et prévoyait d’accélérer la livraison de ces traitements.

La Food and Drug Administration a accordé le mois dernier une autorisation d’utilisation d’urgence pour les comprimés de Paxlovid-nirmatrelvir et de ritonavir de Pfizer – les premiers traitements antiviraux oraux pour COVID-19.

L’administration Biden avait annoncé en novembre son engagement à sécuriser 10 millions de traitements du médicament antiviral oral Paxlovid de Pfizer, sous réserve de l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA. L’administration a payé 5,295 milliards de dollars pour les 10 premiers millions de cours.

Le médicament a été développé pour traiter les adultes symptomatiques non hospitalisés diagnostiqués avec COVID-19 qui présentent un risque accru d’évoluer vers une maladie grave pouvant entraîner une hospitalisation ou la mort.

Le président a de nouveau exhorté les individus à porter des masques en public.

Jessica Chasmar de Fox News a contribué à cet article.