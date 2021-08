Biden insiste sur le fait que “personne n’a critiqué” les États-Unis pour la crise afghane – malgré la colère mondiale croissante | Monde | Nouvelles

Joe Biden a tenu sa première conférence de presse sur l’Afghanistan depuis son retour de vacances à Camp David et a répondu aux questions des journalistes qui l’ont grillé sur sa gestion du retrait américain. On a carrément demandé à M. Biden comment il pensait que la crédibilité des États-Unis se présentait maintenant sur la scène internationale après le chaos du retrait et la reprise du pays par les talibans. Mais le président a choqué de nombreux téléspectateurs lorsqu’il a suggéré qu’il n’y avait “aucune question de notre crédibilité” malgré la majorité des médias du monde publiant des histoires d’anciens alliés, politiciens et diplomates qui ont officiellement critiqué M. Biden.

Lors de sa conférence de presse, M. Biden a déclaré : « Je n’ai vu aucune remise en question de notre crédibilité de la part de nos alliés du monde entier. J’ai parlé avec nos alliés de l’OTAN, nous avons parlé avec des alliés de l’OTAN, le secrétaire d’État.

« Nos conseillers à la sécurité nationale ont été en contact avec ses homologues du monde entier et nos alliés…

« Le fait est que je n’ai pas vu cela et qu’en fait, c’est exactement le contraire.

« Mettons cette chose en perspective ici, quels intérêts avons-nous en Afghanistan à ce stade avec la disparition d’Al-Qaïda ?

« Nous sommes allés en Afghanistan dans le but exprès de nous débarrasser d’Al-Qaïda en Afghanistan ainsi que d’obtenir Oussama ben Laden.

Mark Stone de Sky News a déclaré: “Il a dit que je n’avais vu aucune question de notre crédibilité. Extraordinaire – tout simplement faux. Il y a eu ouvertement des critiques à Londres, Paris, Berlin. Bruxelles à l’OTAN. Il y a un profond malaise dans la façon dont cette opération a été menée déplié.”

Le rédacteur en chef de BBC North America, Jon Sopel, a tweeté : “Ce qui est frappant et troublant à propos de cette déclaration de @POTUS, c’est à quel point les forces armées les plus puissantes du monde dépendent désormais de la bonne volonté des talibans afghans.”

PLUS À VENIR