Biden Jobs Bill “ Un autre projet de loi démocrate cheval de Troie ” payé par les générations futures

Le plan d’emploi américain de 2 billions de dollars du président Biden est “un autre projet de loi démocrate cheval de Troie” qui sera payé par les générations futures, a déclaré vendredi le représentant du GOP, Brian Babin, du Texas.

«Dans cette session, ils continuent de parler des renflouements, des infrastructures et des emplois COVID, mais franchement, c’est une récompense», a déclaré Babin dans une interview pour «The Water Cooler». «Nous voyons que très peu de ces projets de loi ont quoi que ce soit à voir avec les infrastructures ou avec le soulagement du COVID, etc., etc. Et c’est essentiellement une récompense pour les syndicats d’enseignants, pour les copains des démocrates.

«Franchement, pas beaucoup de contribution, en fait, aucune contribution du Parti républicain. Ils gèrent ces choses. Il n’y a eu aucune négociation, aucune contribution, aucun travail de comité. Et ce n’est qu’un autre projet de loi démocrate cheval de Troie.

Les démocrates ont utilisé le rapprochement budgétaire pour faire passer le plan de relance du coronavirus de 1,9 billion de dollars, proposé par Biden, par le biais du Congrès pour éviter l’obstruction systématique.

Babin, membre de la commission des transports et des infrastructures de la Chambre, a déclaré que le plan de Biden profiterait aux syndicats et nuirait aux États du droit au travail.

«Il y aura des dispositions ici qui nuiront aux États ayant le droit au travail comme l’État du Texas», a-t-il déclaré. «Il y a certainement beaucoup de gens qui me soutiennent qui sont syndiqués, mais les syndicats eux-mêmes, pourquoi quelqu’un qui n’est pas membre d’un syndicat devrait-il payer des cotisations? Cela ira directement aux chefs syndicaux.

Le plan n’a pas encore été étoffé sous forme législative, mais la Maison Blanche a publié une fiche d’information sur le plan.

Babin a déclaré que les démocrates devraient «s’inquiéter» de leurs chances de conserver leur majorité à la Chambre et au Sénat en raison de l’augmentation des dépenses.

«Je pense qu’ils doivent s’inquiéter de ce que cela fait à leurs chances en 22», a-t-il déclaré. «Vous ne pouvez pas continuer à dépenser ce genre d’argent, il ne pousse pas sur les arbres. Ils dépensent comme des marins ivres, et chaque homme, femme et enfant s’endette encore plus, et mes petits-enfants finiront par devoir payer pour cela.