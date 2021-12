Biden le ‘Grinch’ a définitivement perdu le soutien de l’Amérique : Dan Patrick

Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a déclaré que le président Biden et son administration étaient en désaccord avec une valeur américaine par excellence – l’espoir – mardi sur « Tucker Carlson Tonight ».

« Je pense à l’agenda gauchiste de cette administration et à la dot, la vie est mauvaise, [and the] il vaut mieux s’y habituer la personnalité de Biden », a déclaré Patrick à Tucker Carlson. « Et quel est le vrai principe ? Ils n’ont aucun espoir. Ils manquent d’espoir. Ils divisent [and] ils cherchent quelqu’un pour blâmer leurs échecs. »

Le président Joe Biden parle de la variante omicron à la Maison Blanche. (Drew Angerer/.)

L’idéologie de la gauche, a déclaré Patrick, est la croyance que le gouvernement est une divinité.

« La gauche croit que le gouvernement est le dieu et donc ils n’ont rien en quoi croire », a-t-il déclaré. « Quand ils ont des ennuis, ils sont vraiment paniqués, qu’ils soient paniqués à cause du faible nombre de sondages ou que Joe Manchin ne vote pas comme ils le souhaitent … Alors ils n’ont pas de courage. »

Patrick a appelé Biden le « Grinch bleu » et a déclaré qu’il ne réussirait pas à voler Noël.

Un fan de sport au Ford Field le 31 octobre 2021, à Detroit, Michigan. (Photo de Rey Del Rio/.)

« Il ne nous volera pas ces vacances… Il ne nous les enlèvera pas parce que nous sommes une nation bâtie sur la parole de Dieu et nous avons de l’espoir », a déclaré Patrick.

« [Americans] revenir à avoir toujours cet espoir, peu importe à quel point c’est difficile depuis la naissance de notre nation. Que ce soit la guerre civile, la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, une décennie d’assassinats dans les années 60 ou le 11 septembre, nous avons toujours eu de l’espoir et nous avons eu des présidents qui nous ont inspirés », a-t-il déclaré. ne vous recroquevillez pas, que ce soit les nazis, les terroristes ou le virus chinois. Nous avons de l’espoir. Nous avons de la force. Et quand vous avez de l’espoir et de la force, vous avez la paix. Mais ce président ne sait pas ce qu’est l’espoir. »

Biden a « perdu » le pays à cause de son désespoir et ne le récupérera jamais, a ajouté Patrick.

Le président Joe Biden prononce une allocution lors d’un événement sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 5 août 2021, à Washington, DC (Win McNamee/.)

Un sondage Fox Business a révélé que 51% des Américains désapprouvent les performances de Biden au travail et 65% se sentent insatisfaits de la façon dont les choses se passent dans le pays.

« Je ne sais pas qui se présentera à la présidence en 2024… mais je sais que l’Amérique cherchera un homme ou une femme qui nous ramènera à nos valeurs et principes, [who is] pas peur de se tenir sur la parole de Dieu et de parler de leur foi, et qui nous apportera de l’espoir », a déclaré Patrick. « Parce que c’est ce qui inspire une nation, et ce président a perdu le pays. Il a perdu le pays [and] il ne le récupérera jamais car c’est un homme sans espoir. »