Biden, les démocrates exigent que Venmo, PayPal et d’autres déclarent 600 $ ou plus de paiements à l’IRS

Le président Joe Biden et les démocrates du Congrès ont adopté une nouvelle règle qui oblige les sociétés de paiement et les applications en espèces telles que Venmo et PayPal à déclarer 600 $ ou plus de paiements à l’Internal Revenue Services.

La loi a été incluse dans la loi sur le plan de sauvetage américain de 1 900 milliards de dollars des démocrates, qui a été adoptée avec uniquement des votes démocrates grâce à la réconciliation budgétaire pour éviter l’obstruction du Sénat. La nouvelle règle est entrée en vigueur au début de ce mois.

L’exigence couvre les paiements reçus pour des biens et des services. La règle s’appliquerait aux services de paiement comme PayPal, Venmo, Zelle, Cash App et autres.

Les sociétés de paiement n’étaient tenues d’envoyer aux utilisateurs des formulaires 1099-K que « si leur revenu brut dépassait 20 000 $ ou s’ils avaient effectué 200 transactions distinctes au cours d’une année civile », selon Fox Business News.

Les démocrates avaient envisagé une exigence similaire pour les institutions financières de déclarer plus de 600 $ d’activité sur des comptes bancaires à l’IRS comme moyen de payer pour leur loi Build Back Better Act de plusieurs milliards de dollars. La politique a finalement été abandonnée par les dirigeants démocrates.

Lien source