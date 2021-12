Biden, les démocrates ne peuvent pas pleinement saisir les implications de leurs propres politiques : Tammy Bruce

L’animatrice de « Fox News Primetime », Tammy Bruce, a qualifié la direction du Parti démocrate de « faibles misérables et incompétents » dans son monologue d’ouverture mardi.

TAMMY BRUCE : [The United States’ diplomatic boycott of the Beijing Winter Olympics] C’est la même faiblesse de l’establishment démocrate que nous voyons à l’étranger qui est également présente ici chez nous. Se plier aux progressistes sur certaines des positions politiques les plus extrêmes ; se plier à ceux qui veulent le plus de dévastation et le plus de contrôle. Tout est maintenant au centre du livre de jeu des démocrates car, pour une raison quelconque, la plupart des libéraux du centre modérés [who] sont toujours là, y plient le genou.

Tout cela est alimenté par la même faiblesse insensée, le même manque d’idéaux, de principes et de vision, résultant en des actions vides, de mauvaises décisions, des mensonges constants, en fait, pour couvrir ensuite la mascarade. Le Parti démocrate, plus que jamais, est dirigé par des faibles misérables et incompétents – il n’y a pas d’autre façon de le dire – incapables de saisir même pleinement les implications de leurs propres politiques.

…

Quelle que soit la couverture critique que Biden reçoit, c’est parce que ses échecs sont si indéniables et évidents qu’il n’y a plus grand-chose à dire. Et comprenez ceci : nous apprenons maintenant que la Maison Blanche travaille en coulisses avec des organes de presse pour… obtenir… une couverture plus positive dans un effort apparent pour que la presse les aide à couvrir leurs échecs massifs. Maintenant, ils n’essayent même plus de cacher la collusion. C’est de la faiblesse comme nous n’en avons jamais vu et franchement de la panique aussi. Plutôt que de trouver des solutions aux crises croissantes, la solution des démocrates consiste à trouver des moyens nouveaux et créatifs de remodeler la couverture en leur faveur et de gagner le cycle de l’actualité.