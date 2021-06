Biden – L’escroc en chef – Ben Garrison Cartoon ⋆ .

Biden l’escroc en chef

Le discours du Memorial Day de Biden comprenait ce hurleur:

“Le terrorisme de la suprématie blanche est la menace la plus meurtrière pour notre patrie aujourd’hui.”

Il n’y avait aucune mention du terrorisme de BLM ou d’Antifa qui étaient occupés à piller et à incendier les rues des villes à travers l’Amérique l’été dernier. Non, ce sont les suprémacistes blancs. Sans aucun doute, les marxistes lieront cela au « privilège blanc ». Le jeu final consistera à attaquer les partisans de Trump. Biden le dira tôt ou tard – lui et son gang marxiste appelleront tous ceux d’entre nous qui pensent que Trump est le président légitime des « terroristes ». Cela leur donnera l’excuse de sévir et de donner plus de pouvoir à leur parti unique, les démocrates socialistes. Ils ne veulent plus jamais de président républicain. Ils veulent un parti unique comme ils l’ont fait dans la Chine communiste.

Rappel : les démocrates vous détestent, votre couleur de peau, vos enfants et vos ancêtres.

Les marxistes n’ont aucune conscience ou désir d’obéir aux lois ou à la Constitution. Pour eux, la fin justifie les moyens et cette fin est plus de pouvoir pour eux.

Ils savaient que Biden corrompu et confus n’avait pas beaucoup de chance de gagner légitimement, alors ils lui ont carrément volé l’élection. Joe n’est pas notre président.

C’est une marionnette d’un régime qui a détourné notre pays. Leurs crimes se poursuivent. Biden est leur escroc en chef.

—Ben Garnison