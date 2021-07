Biden limoge le chef de l’Administration de la sécurité sociale nommé par Trump ⋆ .

in

Vendredi, le président Joe Biden a limogé le commissaire à la sécurité sociale Andrew Saul, nommé par Trump.

Saul a été licencié après avoir refusé une demande de démission. Saul a déclaré vendredi au Washington Post que la décision de l’évincer de l’administration Biden n’était pas attendue. Son adjoint, David Black, a également démissionné vendredi.

“C’était la première fois que moi ou mon adjoint savions que cela allait arriver”, a déclaré Saul au Post à propos de l’e-mail qu’il a reçu du bureau du personnel de la Maison Blanche vendredi matin. “C’était un éclair auquel personne ne s’attendait. Et en ce moment, cela laisse l’agence dans la tourmente complète.

Trump a nommé Saul pour un mandat de six ans en tant que commissaire. Son mandat aurait pris fin en 2025. Il a qualifié son éviction de « massacre du vendredi soir ».

Alors que Saul a déclaré que son licenciement était une surprise, il avait une relation tumultueuse avec Biden, se heurtant souvent à des syndicats. Vendredi, il a contesté la légalité du licenciement de Biden, affirmant qu’il était “protégé à terme”, et ajoutant qu’il prévoyait de retourner au travail lundi matin.

La Maison Blanche a publié un communiqué vendredi, déclarant que “depuis son entrée en fonction, le commissaire Saul a sapé et politisé les prestations d’invalidité de la sécurité sociale” et qu’il avait “pris d’autres mesures qui vont à l’encontre de la mission de l’agence et du programme politique du président”.

