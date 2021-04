Biden, l’un des rares leaders mondiaux au sommet virtuel sur le climat à porter un masque devant la caméra ⋆ .

Le président Biden organise un sommet virtuel sur le climat avec d’autres dirigeants du monde entier dans le but de lutter contre les menaces environnementales, mais lors de la conférence en ligne, Biden a continué à porter son masque facial devant les caméras, avec d’autres dirigeants à des milliers de kilomètres participant à la événement sans masque.

Le sommet de deux jours sur le climat a réuni d’autres responsables américains, dont le secrétaire d’État Antony Blinken et l’envoyé pour le climat John Kerry, qui ont tous porté des masques pendant la majorité de la conférence. Blinken, Biden et Kerry étaient assis à six pieds l’un de l’autre.

Biden a été vacciné.

Alors que le président russe Vladimir Poutine et le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping ont pris la parole lors de l’événement, Biden est apparu devant la caméra avec son masque couvrant son visage, poursuivant ses efforts intenses contre le coronavirus, dans un effort apparent pour exhorter les gens du monde entier à continuer à porter un masque comme tant que la pandémie se poursuivra, avec de nouvelles flambées dans des endroits comme le Brésil et l’Inde.

Lors de son discours d’ouverture jeudi, Bide a enlevé son visage lorsqu’il parlait avec d’autres participants. Il est resté pendant les 90 premières minutes de la conférence jeudi et est revenu brièvement plus tard. La conférence s’est poursuivie vendredi matin.

Le sénateur Rand Paul du Kentucky GOP plus tôt cette semaine a critiqué Biden pour avoir continué à porter un masque après avoir été vacciné, affirmant qu’il devrait le brûler en public.

Lien source