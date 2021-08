Biden maintient la «frontière sud largement fermée» ⋆ 10z viral

Anita Kumar de Politico a rapporté que la Maison Blanche avait nommé Lucas Guttentag comme « conseiller principal en politique d’immigration » d’Obama : « Guttentag aidera non seulement à démanteler les politiques de l’ère Trump, mais coordonnera la politique de Biden entre divers organismes et départements.

Mais l’histoire est devenue étrange vers la fin, au paragraphe quinze :

Sa nomination intervient comme la Maison Blanche continue de maintenir la frontière sud largement fermée pendant la pandémie, empêchant les migrants de demander l’asile, malgré les défis juridiques croissants et les critiques renouvelées des alliés au sujet de la fermeture de 16 mois.

Mais attendez, alors il y a la réalité : « Dans l’ensemble, les autorités américaines ont arrêté des migrants environ 210 000 fois à la frontière en juillet, contre 188 829 en juin et le plus haut depuis plus de 20 ans. Jonathan Turcotte du Comité sénatorial républicain national pointait du doigt et riait sur Twitter :

LOL @politico dit que la frontière sud est “largement fermée”. Ont-ils vécu sous un rocher ? Mais encore une fois, ils ont toujours nié la crise frontalière de Biden… https://t.co/Egqe1yjCv3 pic.twitter.com/q5l47E19RL — Jonathan Turcotte (@Turcotte_JPT) 3 août 2021

Le NRSC a remarqué en avril que Politico avait vanté une « crise des migrants » sous Trump. Sarah Ferris a rapporté le 21 juin 2019 :

Les démocrates de la Chambre voteront bientôt sur une décision que certains de ses membres considéraient autrefois comme impensable : fournir des milliards de dollars à l’administration Trump pour faire face aux crise des migrants à la frontière sud…. Les présentations de jeudi sont les dernières de plusieurs réunions de sensibilisation dirigées par la présidente du comité des crédits de la Chambre, Nita Lowey (DN.Y.), ainsi que les représentants Lucille Roybal-Allard (D-Calif.) et Rosa DeLauro (D-Conn.) le caucus a élaboré sa réponse à la crise frontalière.

Et encore le 3 juillet 2019 :

En privé cette semaine, la présidente Nancy Pelosi et d’autres dirigeants démocrates se sont engagés à continuer d’intensifier leur réponse à la crise migratoire, avec des plans pour exiger plus de protections pour les personnes détenues – éventuellement par le biais d’un prochain projet de loi de dépenses, selon plusieurs législateurs.

C’est le pire depuis 20 ans maintenant, et pourtant, maintenant, le mot « crise » est introuvable. L’immigration massive n’est apparemment pas une « crise »… parce que c’est une stratégie ?