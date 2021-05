Biden maintient la politique de Trump en Amérique d’abord vivante

Le discours du président Joe Biden à la nation ce mercredi soir n’était pas seulement un tour de victoire pour les réalisations de ses 100 premiers jours: c’était une déclaration selon laquelle la plus haute ambition de l’administration Biden serait de faire revivre l’Amérique et sa démocratie du triste état de son prédécesseur. laissé dedans.

Il y a eu de vraies réalisations, comme le plan de sauvetage américain transformateur. Mais dans les domaines politiques clés, même ceux où l’approche de Trump a profondément endommagé l’image démocratique de l’Amérique, l’administration Biden s’est apparemment contentée de poursuivre la politique de son prédécesseur. En ce qui concerne l’immigration et la réponse mondiale Covid-19 en particulier, Biden a semblé incapable ou peu disposé à dépasser la vision du monde de Donald Trump, donnant à «America First» une maison dans une Maison Blanche démocrate.

À la mi-avril, l’administration Biden a annoncé qu’elle maintiendrait le plafond d’admission des réfugiés de 15000 personnes par l’administration Trump – une rupture avec sa promesse électorale, sans parler du maintien de l’une des politiques les plus nocives de Trump.

Selon le New York Times, le secrétaire d’État Antony Blinken était dans le bureau ovale le 3 mars, «suppliant le président Biden» de relever le plafond des réfugiés. Voici comment le président a répondu:

M. Biden, déjà soumis à une pression politique intense en raison de l’afflux d’enfants migrants à la frontière avec le Mexique, n’a pas été bouleversé. L’attitude du président pendant la réunion, selon une personne à qui la conversation a été décrite plus tard, était essentiellement: pourquoi me dérangez-vous avec cela?

Après une réaction intense de la part des démocrates du Congrès et des experts libéraux, l’administration s’est inversée, affirmant qu’elle annoncerait un plan visant à relever le plafond d’un nombre indéterminé d’ici le 15 mai.

L’histoire de la distribution mondiale des vaccins est similaire.

Pendant des semaines après qu’il est devenu clair que les États-Unis disposeraient de suffisamment de vaccins pour répondre à la demande intérieure, l’administration Biden a refusé d’exporter son excédent vers les pays plus pauvres. Cela comprend les stocks de vaccin Oxford / AstraZeneca, dont l’utilisation aux États-Unis n’a toujours pas été approuvée.

Cette politique a changé fin avril, après qu’un appel téléphonique direct entre Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné la détresse désespérée du pays. Mais des rapports d’initiés, cette fois de Politico, suggèrent une fois de plus que la Maison Blanche a initialement pris le pas sur les agences compétentes et bloqué directement les exportations de vaccins:

Des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche et du Conseil national de sécurité ont rejeté à plusieurs reprises les demandes des dirigeants des agences de santé, du Département d’État et de l’Agence américaine pour le développement international d’envoyer des doses à l’étranger. Les responsables soutenant les exportations ont cité des projections internes hebdomadaires qui montraient que les États-Unis auraient des dizaines de millions de doses à épargner. Leurs opposants ont exhorté Biden à attendre que les États-Unis aient autorisé plus de fabricants de projectiles et soient plus avancés dans leur propre campagne de vaccination.

Et il y a d’autres domaines où Biden a sonné un air de America First. Son administration prévoit de maintenir indéfiniment les tarifs de Trump sur la Chine, selon la représentante américaine au commerce Katherine Tai. Il a poursuivi la politique de Trump consistant à utiliser le titre 42, un code de la santé, pour expulser les demandeurs d’asile du pays. Il a refusé de partager la technologie de fabrication de vaccins avec des entreprises et des pays étrangers et a mis des semaines à lever l’interdiction d’exporter des matières premières de vaccin dont l’Inde avait désespérément besoin.

Certes, il y a eu des écarts notables par rapport aux impulsions isolationnistes de Trump – en particulier en ce qui concerne l’adhésion des États-Unis à des organisations et accords internationaux. Mais il est juste de dire que l’administration Biden va plus loin sur la voie de l’Amérique d’abord que de nombreux démocrates ne le souhaiteraient.

Le bilan étonnamment faible de Biden en matière d’aide aux étrangers

La défense de l’administration sur certaines de ces questions est, plus ou moins, que Trump leur a fait faire.

Lors d’un briefing, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a imputé les ratés aux réfugiés sur «le programme d’admission des réfugiés décimé dont nous avons hérité», ce qui a rendu difficile l’arrivée de personnes dans le pays. Dans une interview avec le Wall Street Journal, Tai a déclaré que «supprimer les tarifs» serait impossible sans provoquer de perturbations économiques; il fallait qu’il y ait du temps pour que les changements soient «communiqués de manière à ce que les acteurs de l’économie puissent procéder à des ajustements».

Ce sont des affirmations discutables. Le récit du New York Times suggère que le désintérêt de Biden, même indépendant de la capacité administrative, était un obstacle majeur à l’augmentation du plafond des réfugiés. Mais néanmoins, il y a une part de vérité à leur sujet. L’administration Trump a créé des obstacles bureaucratiques et politiques empêchant Biden de renverser sa politique, y compris sur des questions de politique étrangère de grande envergure telles que l’accord nucléaire iranien et la normalisation des relations avec Cuba.

Et dans plusieurs domaines où il n’y avait pas de contraintes, Biden est allé dans une direction plus internationaliste. Il a rejoint l’Organisation mondiale de la santé, éliminé «l’interdiction musulmane» et a réintégré l’accord de Paris sur le climat.

Mais ce sont des fruits à portée de main, de simples renversements d’une poignée de politiques de Trump particulièrement médiatisées et largement critiquées. Concernant le plus grand défi auquel la communauté mondiale est confrontée – la pandémie de Covid-19 – les efforts internationaux de l’administration Biden ont été d’une lenteur frustrante.

Le sud de la planète manque cruellement de vaccins – et les efforts actuels pour les acquérir, comme le fonds d’achat de Covax, ne suffisent pas à combler rapidement l’écart. L’administration Biden a tardé à agir pour résoudre ce problème, traînant les pieds sur l’exportation de vaccins en excès et levant l’interdiction d’exporter les matières premières pour la fabrication de vaccins.

Un agent de santé portant un équipement de protection recueille un échantillon de prélèvement nasal à Siliguri, en Inde.Diptendu Dutta / . / .

Une grande partie de cette action a été une réponse à la crise actuelle en Inde, mais il est également nécessaire de mettre en place un plan proactif conçu pour prévenir la prochaine épidémie majeure en intensifiant les campagnes de vaccination dans les pays les plus pauvres. Jusqu’à présent, les experts en santé publique affirment que les États-Unis ont été largement absents.

Son engagement de 4 milliards de dollars à Covax est un beau geste mais pas à la hauteur de la tâche, et on ne sait pas exactement combien de vaccins supplémentaires seront à venir des stocks américains. Vendredi, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que “le président n’a pas pris la décision d’envoyer des doses supplémentaires” au-delà des excès d’AstraZeneca déjà promis.

«Il a évité tout engagement sur la vaccination mondiale», déclare Gregg Gonsalves, épidémiologiste à l’Université de Yale. «C’est incompréhensible et déroutant.»

De même, en matière d’immigration, aucune règle n’oblige Biden à continuer d’utiliser le titre 42 pour expulser des demandeurs d’asile. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré: «Il n’y a aucune intention d’utiliser l’autorité du titre 42 du CDC pendant un jour de plus que ne l’exige l’impératif de santé publique» – et en effet, l’administration envisage actuellement une exemption humanitaire à la politique.

Cependant, comme le rapporte ma collègue Nicole Narea, la prétendue justification de la santé publique pour la politique est plus faible que ne le suggère l’administration. Le dépistage Covid des demandeurs d’asile a révélé de faibles taux de positivité; créer un régime de dépistage plus large qui identifie les individus positifs à Covid serait probablement suffisant pour contenir le risque et serait certainement plus humain que de renvoyer des migrants au Mexique.

«Je pense qu’il est toujours clair que l’interdiction de voyager du titre 42 utilise une justification de santé publique pour ce qui est une politique idéologique et politique. [policy]», A déclaré à Narea Michele Heisler, professeur de santé publique à l’Université du Michigan. «Ils ont peur d’envoyer le message que les gens devraient venir.»

Et sur le commerce, Biden a volontairement étendu les principales politiques protectionnistes de Trump, y compris les droits de douane sur les importations de métaux et un effort pour saper le processus d’appel de l’Organisation mondiale du commerce. Il en a même ajouté quelques-uns, signant un décret renforçant les règles «Buy American» pour le gouvernement fédéral et proposant des incitations fiscales pour que les citoyens ordinaires achètent des voitures électriques fabriquées aux États-Unis.

«C’est totalement l’Amérique d’abord», déclare Dan Drezner, professeur à l’Université Tufts qui étudie le commerce international, à propos de la politique de Biden. «Je ne pense pas qu’ils soient plus protectionnistes que Trump en soi. Mais ils n’en sont pas moins non plus.

L’Amérique d’abord, à la Biden

Bien entendu, il faut s’attendre à un certain degré de partialité nationale dans toute présidence. Biden a été élu par les citoyens des États-Unis, pas du monde; il est compréhensible qu’il donne la priorité à leurs intérêts.

Mais à la suite de Trump, qui a attaqué l’ordre international libéral que l’Amérique a contribué à créer, Biden a un type de fardeau particulier: réengager les États-Unis à créer un monde où les nations coopèrent et prennent soin de ceux qui se trouvent en dehors de leurs frontières. Mais jusqu’à présent, l’administration a semblé étonnamment à l’aise avec les politiques de style Amérique d’abord, un degré de nationalisme qui mine la restauration «L’Amérique est de retour» que l’équipe de Biden a promis.

On ne sait pas pourquoi l’administration Biden fait ces choix. (L’administration n’a pas répondu à ma demande de commentaires.) Mais certains indices peuvent être trouvés dans le discours de mercredi soir de Biden devant le Congrès, où il a vendu sa nouvelle priorité économique législative – le plan américain pour l’emploi – en disant que «tous les investissements dans le American Jobs Plan sera guidé par un principe: Buy American. »

Dans l’ensemble, le discours semblait directement s’adresser à un type d’électeur particulier: les cols bleus économiquement en détresse sans diplôme universitaire, le genre qui (dans certains comptes) a propulsé la victoire surprise de Trump en 2016.

Donald J. Trump organise un rassemblement au Giant Center le 4 novembre 2016 à Hershey, en Pennsylvanie.Mark Makela / .

«Je sais que certains d’entre vous à la maison se demandent si ces emplois sont pour vous. Tant d’entre vous, tant de gens avec qui j’ai grandi, se sentent laissés pour compte, oubliés, dans une économie qui change si rapidement – c’est effrayant », dit-il. «Près de 90% des emplois d’infrastructure créés dans le cadre du plan américain pour l’emploi ne nécessitent pas de diplôme universitaire. Soixante-quinze pour cent n’ont pas besoin d’un diplôme d’associé. L’American Jobs Plan est un plan pour les cols bleus pour construire l’Amérique. »

Il n’est pas évident que le diagnostic politique de Biden soit correct – le poids des preuves de la science politique suggère que les circonstances économiques ont au mieux eu un effet limité sur la montée de Trump. Il n’est pas non plus évident que les politiques nationalistes de Biden aideraient réellement ces électeurs: empêcher les réfugiés et les vaccins AstraZeneca en stockage aurait peu d’effet sur leur vie, tandis que les tarifs de Trump ont causé des dommages démontrables à l’économie américaine.

Et ce qui est indéniable, c’est que les choix de cette administration ont des conséquences réelles pour les personnes en dehors des frontières américaines. Se pencher étroitement sur la ligne America First peut ou non être une bonne politique intérieure, mais cela fait presque certainement du tort à certaines des personnes les plus vulnérables du monde.