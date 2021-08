Biden manque de temps pour sauver les Afghans qui ont aidé les troupes américaines

Alors que les États-Unis se retirent d’Afghanistan, le temps presse pour sauver des milliers d’Afghans qui ont aidé les forces américaines pendant la guerre de deux décennies et qui font maintenant face aux représailles des talibans qui progressent rapidement.

L’administration Biden a élaboré un plan de dernière minute, connu sous le nom d’opération Allies Refuge, pour évacuer des milliers d’interprètes afghans ainsi que d’autres employés du gouvernement américain ou des forces alliées, et leurs familles. Un premier groupe d’environ 2 500 personnes a commencé à arriver à Fort Lee, dans le nord de la Virginie, le 30 juillet.

Ils arrivent aux États-Unis avec un visa d’immigrant spécial (SIV), dont plus de 73 000 ont déjà été délivrés à des Afghans au cours des 13 dernières années. La Chambre a récemment voté sur une base majoritairement bipartite pour rendre 8 000 autres de ces visas disponibles et pour faciliter la demande de programme.

L’administration Biden poursuit également des accords avec d’autres pays pour permettre aux Afghans éligibles de se réinstaller en toute sécurité pendant que les États-Unis terminent le traitement de leurs demandes. Et l’administration a ouvert une nouvelle voie pour les Afghans (et leurs familles) qui ont travaillé pour un programme financé par le gouvernement américain, des médias basés aux États-Unis ou des organisations non gouvernementales, mais qui ne répondent pas aux exigences strictes du SIV. programme, de venir aux États-Unis en tant que réfugiés.

“Ceux qui nous ont aidés ne seront pas laissés pour compte”, a déclaré Biden aux journalistes à la Maison Blanche le mois dernier.

Mais dans la pratique, ces efforts pourraient ne pas suffire à protéger tous les Afghans qui ont aidé le gouvernement américain. Il y a plus de 18 000 candidats au programme SIV en attente de traitement, et des milliers d’autres qui ont peut-être travaillé avec le gouvernement américain mais ne sont pas éligibles pour le programme. S’ils vivent dans les provinces extérieures de l’Afghanistan, ils pourraient ne pas être en mesure d’atteindre Kaboul, où les États-Unis procèdent à des évacuations pour les SIV, sans parler d’un autre pays où ils peuvent demander le statut de réfugié.

Pour les défenseurs qui tirent la sonnette d’alarme depuis des mois, cela ressemble à une crise qui aurait pu être évitée.

“C’est très frustrant de mettre beaucoup de travail et de fournir des recommandations politiques en disant:” Hé, il y a un problème qui arrive “, puis il arrive et les gens se démènent pour essayer de le résoudre après coup”, a déclaré James Miervaldis, président de No One Left Behind, un groupe qui défend les alliés des États-Unis en Afghanistan. « Ceci est juste un échec complet du processus de haut en bas. »

L’administration Biden a apparemment été prise au dépourvu pour évacuer les alliés afghans

Les défenseurs sont perplexes quant à la raison pour laquelle l’administration Biden a été si lente à agir sur les évacuations, ce qui a conduit à une ruée de dernière minute qui a déjà entraîné des dizaines de meurtres par vengeance des talibans et des niveaux record de victimes civiles au premier semestre 2021.

Chris Purdy, chef de projet du programme Vétérans pour les idéaux américains au sein du groupe de défense des droits humains d’abord, m’a dit que l’administration Biden semblait supposer que le gouvernement afghan allait pouvoir tenir les talibans à distance pendant quelques années, ou au moins assez longtemps pour que les États-Unis traitent les 18 000 personnes dans le pipeline SIV et des dizaines de milliers de membres de leur famille.

Mais Purdy et d’autres défenseurs pensaient que c’était une lecture charitable de la situation sur le terrain, alors son organisation a approché l’administration en avril avec un plan pour faire sortir les alliés afghans.

Human Rights First a estimé qu’il en coûterait entre 700 et 800 millions de dollars pour évacuer les alliés afghans, soit environ 10 000 dollars par personne – bien en deçà du budget récemment alloué par le Congrès – et l’évacuation prendrait environ un an.

Ils ont suggéré d’envoyer des Afghans à Guam, un territoire américain qui abrite plusieurs bases militaires et a été utilisé pour des évacuations passées, où ils subiraient un traitement initial pendant quelques jours avant d’être envoyés dans des bases militaires sur tout le continent américain pour un traitement ultérieur. Ceux qui avaient besoin d’un contrôle de sécurité supplémentaire pouvaient rester à Guam en attendant le traitement, et les personnes qui étaient plus avancées dans leur traitement pouvaient se faire vacciner Covid-19 à Guam avant d’être transférées vers d’autres bases. S’ils étaient jugés inéligibles au statut SIV, ils pourraient également demander l’asile, qui est disponible pour les migrants qui atteignent le sol américain.

L’administration Biden a rejeté leur plan.

« On nous a dit tranquillement : « Merci, mais non, merci ». Nous avons ce couvert », a déclaré Purdy. « Et je ne pense pas que ce n’est que lorsque les talibans ont réalisé des gains significatifs en mai qu’ils se sont rendu compte que peut-être leur évaluation de la [Afghan] le gouvernement était incorrect.

Mais les experts et les avocats disent que l’administration Biden aurait dû être en mesure de prévoir que le retrait d’Afghanistan créerait un vide de pouvoir qui changerait le champ de bataille. Quelque chose de similaire s’est produit lorsque l’administration Obama a retiré les troupes américaines d’Irak en 2011, seulement pour que les militants de l’Etat islamique prennent le contrôle de vastes étendues du pays par la suite. En conséquence, Obama a renvoyé des troupes en 2014.

Les États-Unis ont également une vaste expérience dans la réalisation d’évacuations similaires d’alliés dans le passé, notamment l’évacuation du Vietnam en 1975, l’évacuation des Kurdes du nord de l’Irak en 1996 et l’évacuation en 1999 des Albanais de souche du Kosovo. Ces évacuations ont été effectuées en quelques semaines ou quelques mois, et le Congrès n’avait pas affecté autant d’argent pour les faire.

« Tout cela était très prévisible », a déclaré Purdy. L’administration Biden « aurait dû être mieux préparée. Et c’est quelque chose qu’ils vont devoir posséder.

Le programme SIV a des problèmes de longue date

Le programme SIV a été en proie à des problèmes d’éligibilité et à des retards antérieurs à l’annonce par Biden du retrait des États-Unis d’Afghanistan, mais qui ont rendu encore plus difficile la mise en sécurité des personnes ces derniers mois.

Les candidats doivent soumettre une quantité importante de documents, y compris une lettre de recommandation de leur supérieur hiérarchique américain ; une lettre de leur employeur confirmant qu’ils étaient employés depuis au moins un an; et une déclaration décrivant les menaces qu’ils ont reçues en raison de leur travail pour le gouvernement américain. Ils doivent également obtenir l’approbation du chef de mission, l’officier principal de l’ambassade américaine à Kaboul, avant même de pouvoir demander un SIV.

Mais de nombreux Afghans qui seraient autrement éligibles au programme ont des difficultés à obtenir cette lettre de recommandation d’un superviseur citoyen américain, en particulier dans les cas où ils travaillaient en tant qu’entrepreneurs.

« Il est vraiment difficile pour le demandeur de trouver cette personne ultime du gouvernement américain pour se porter garant de lui, car il se peut qu’il se trouve juste à un niveau inférieur dans la chaîne de commandement ou que son superviseur direct ait pu être un autre Afghan ou simplement quelqu’un qui n’est pas citoyen américain », a déclaré Julia Gelatt, analyste principale des politiques au Migration Policy Institute.

Même si un demandeur peut rassembler les documents requis, il devra faire face à de longs délais d’attente avant d’être finalement approuvé pour un visa. Selon la loi, les SIV doivent être traités dans un délai de neuf mois, mais dans la pratique, le délai moyen de traitement a toujours été plus long que cela. L’année dernière, un juge fédéral a ordonné au gouvernement d’élaborer un plan pour traiter ces demandes en temps opportun après que des milliers de demandeurs de SIV ont été poursuivis. Pourtant, il faut encore environ deux ans pour traiter les demandes, a déclaré Gelatt.

On ne sait pas dans quelle mesure ces temps d’attente peuvent être réduits pour les 18 000 candidats en attente et les milliers d’autres qui demandent actuellement le statut de SIV. Le gouvernement a augmenté les ressources pour aider à éliminer un arriéré d’entretiens de SIV lié à la pandémie à l’ambassade de Kaboul, et il a consacré plus de personnel aux États-Unis au traitement des SIV à distance. Mais il doit peser les intérêts concurrents de mettre les gens en sécurité le plus rapidement possible tout en prenant le temps d’examiner minutieusement les menaces potentielles pour la sécurité.

“Avec toutes les ressources du monde, il ne semble pas qu’ils seront en mesure de résorber l’arriéré d’ici la fin de ce mois lorsque les États-Unis auront terminé leur retrait”, a déclaré Gelatt. “Il va falloir plus que les quatre prochaines semaines pour terminer le traitement de toutes les demandes en attente, sans parler de toutes les personnes qui pourraient postuler maintenant, d’autant plus que les critères d’éligibilité ont changé.”

Ouvrir des places pour les réfugiés afghans pourrait ne pas suffire

Il n’est peut-être pas possible pour les Afghans qui ne peuvent pas obtenir de SIV de demander le statut de réfugié via le programme prioritaire nouvellement créé par l’administration Biden. Comme l’a reconnu le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une récente conférence de presse, il s’agit d’un « défi diplomatique, logistique et bureaucratique important ».

“C’est incroyablement difficile”, a-t-il ajouté. « C’est difficile à tant de niveaux.

Avec leur propre argent, les Afghans devront se rendre dans un pays tiers où ils pourront demander le statut de réfugié. Le Tadjikistan s’apprête à accueillir jusqu’à 100 000 Afghans, et entre 500 et 2 000 Afghans arrivent déjà quotidiennement en Turquie. D’autres options potentielles incluent le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar.

Mais les États-Unis n’ont pas encore annoncé d’accords formels avec ces pays pour accueillir des réfugiés afghans. Et tous les Afghans menacés pourraient ne pas être en mesure de faire ce voyage dangereux et potentiellement coûteux, en particulier ceux qui vivent dans les provinces périphériques du pays.

« Comment vont-ils même se rendre à Kaboul pour prendre un vol hors de la capitale alors que les talibans contrôlent les routes ? D’où viendra cet argent ? dit Purdy.

De plus, le programme prioritaire pour les réfugiés a des conditions d’éligibilité étroites pour les personnes qui ont travaillé directement pour le gouvernement américain. Ils ne peuvent même pas postuler pour eux-mêmes – les employeurs américains doivent référer une personne qualifiée pour le programme. Cela signifie que, par exemple, une équipe de construction locale qui a construit une école gérée par un groupe d’aide financé par les États-Unis pourrait ne pas bénéficier de la protection des réfugiés.

« Les talibans ne se soucient pas de savoir si vous étiez un employé du gouvernement américain, ou si vous étiez un sous-traitant du gouvernement américain, ou un sous-traitant », a déclaré Purdy. « Je ne dis pas que vous devriez évacuer tout le pays d’Afghanistan, mais ce programme restrictif qu’ils ont mis en place – il a beaucoup de problèmes avec cela. J’espère qu’ils vont l’ouvrir pour être plus vaste.

Même les Afghans qui peuvent se rendre dans un pays tiers et qui sont éligibles au statut de réfugié pourraient se retrouver bloqués à l’étranger pendant des mois, voire des années. Biden a promis d’augmenter considérablement le plafond annuel d’admissions de réfugiés – de 62 500 à 125 000 à partir d’octobre – ouvrant la voie à davantage d’Afghans à venir aux États-Unis.

Mais les agences américaines de réinstallation des réfugiés tentent de se reconstruire à la suite de l’administration Trump, qui a détourné des ressources du traitement des réfugiés, et les opérations internationales de réinstallation des réfugiés ont considérablement ralenti en raison de la pandémie, en particulier dans les pays où les niveaux de vaccination contre le Covid-19 sont relativement faibles. . Ces défis pourraient contribuer à d’éventuels retards.

Pour les Afghans qui restent en danger imminent, ils n’ont peut-être pas d’alternative.

« Mes e-mails et mes boîtes de réception Facebook et Twitter se remplissent chaque jour de messages horribles et horribles de ces familles », a déclaré Purdy. “Nous sommes à court de temps.”