Biden menace un « hiver de la mort ». Comment Trump a-t-il osé diviser autant ?

L’ancien président Donald Trump a une fois de plus prouvé à quel point sa rhétorique de division est devenue ancrée à la Maison Blanche et dans tout le pays, en forçant personnellement le grand-père endormi et l’unificateur en chef Joe Biden à cracher des mots méchants dans près de la moitié du pays la semaine dernière.

« Nous envisageons un hiver de maladies graves et de décès pour les non vaccinés – pour eux-mêmes, leurs familles et les hôpitaux qu’ils vont bientôt submerger », a déclaré Biden, en tant que variante Omicron – qui, même s’il est jusqu’à présent démontré qu’il provoque des lésions bénignes symptômes, est en fait la plus grande cause de panique à ce jour – rentre à la maison pour Noël.

Même le coordinateur de la réponse COVID de la Maison Blanche, Jeff Zients, a répété le point de discussion, montrant quelle ombre de division Trump a laissé dans les couloirs de la branche exécutive du pays.

Il est exaspérant que l’ancien président – ​​dont les actes de division incluent le soutien du droit à la vie d’un bébé, la croyance que les garçons et les filles sont différents et l’accomplissement de l’obligation constitutionnelle de nommer des juges à la Cour suprême – fasse en sorte que Biden se retourne contre 40% des Américains comme ça. Nous savons tous que Biden ne pousserait pas une société à deux vitesses séparée sur le plan médical si Trump ne l’y avait pas forcé; ce n’est pas comme si Biden avait déjà soutenu la ségrégation.

Aussi méchant que prophétiser un «hiver de maladie grave et de mort» pour 4 Américains sur 10 pourrait faire paraître Biden, soyez assuré que tout cela est dans la poursuite de l’unification du pays. Après tout, Biden a promis « d’être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier ». Tout ce qu’il veut, c’est manger de la crème glacée, raconter des histoires de Corn Pop et coller des épingles dans sa poupée Joe Manchin. Et c’est exactement ce qu’il ferait, si tous ces électeurs fous de Trump se soumettaient au régime et si ce fichu Hunter arrêtait de faire les gros titres du New York Post.

Mais jusqu’à ce que tous ces conservateurs arriérés se mettent à tuer des bébés, à mettre les violeurs dans des prisons pour femmes, à enseigner aux enfants que leur race les définit et à mettre à jour la définition Merriam-Webster de « parent » pour être « terroriste domestique », Biden n’aura pas le choix mais pour leur faire honte pour leurs croyances radicales. S’ils essaient d’exercer leur droit de manifestation pacifique au premier amendement, les copains de Biden pourraient même devoir émettre des citations à comparaître pour leurs relevés téléphoniques et/ou les mettre en prison.

Pendant ce temps, alors que les demandes des Américains en matière de liberté médicale, de liberté d’expression et d’autres idées dépassées deviennent de plus en plus scandaleuses, nous devrions tous remercier CNN et le reste des médias d’entreprise de nous avoir mis en garde contre la division de Trump et leur demander pardon de ne pas avoir mis plus de Fox. Les sapins de Noël de News en feu en réponse. Nous aurions tous dû savoir, lorsque Trump a fait des choses « sombres et conflictuelles » comme célébrer le jour de l’indépendance avec un feu d’artifice au mont Rushmore, ce qui allait arriver.

Mais au lieu de cela, nous laissons la rhétorique haineuse des conservateurs nous atteindre. Nous les avons même laissés nous convaincre que fermer les moyens de subsistance des gens pendant des mois et provoquer une flambée de l’inflation sont de mauvaises choses, donc Biden doit maintenant faire des heures supplémentaires pour réparer les dommages causés par cette désinformation. (Heureusement, le Washington Post est venu à la rescousse en nous rappelant à tous que nous devons réduire nos attentes.)

Oui, il est malheureux que Biden doive condamner près de la moitié du pays à un « hiver de mort », mais cela devait être fait pour empêcher la démocratie de mourir dans un hiver encore pire de ténèbres et de mort (tout comme nous avons dû assouplir les lois de vote et censurer la dissidence sur les plateformes Big Tech). Je suis sûr que ces gens comprendront d’ici les prochaines élections – s’ils peuvent se rendre dans les urnes sans carte vaxx.

Elle Reynolds est rédactrice adjointe à The Federalist et a obtenu son baccalauréat en administration publique du Patrick Henry College avec une mineure en journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.