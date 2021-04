Biden mène une «guerre contre les salaires» pour les classes moyennes avec un plan de 2 billions de dollars «cheval de Troie» | Monde | Nouvelles

L’ancien conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a qualifié l’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden de « guerre contre les salaires » et de « cheval de Troie ». Il a poursuivi en qualifiant la décision du président de « modèle socialiste » qui cherche à « la disparition des entreprises privées ». Il a critiqué M. Biden et son cabinet de la Maison Blanche pour avoir mis le pouvoir économique entre les mains des responsables de la Maison Blanche avec leur « attaque fiscale » contre les sociétés américaines et a souligné que le résultat serait « une tragédie » et « une accumulation gigantesque » de la État-providence en Amérique.

Dans une explosion de colère, M. Kudlow a pris pour cible le président américain Biden et son équipe de la Maison Blanche et a déclaré que les motifs fiscaux étaient une prise de pouvoir de l’économie américaine.

L’ancien conseiller économique a déclaré: «L’idéologie ici est de permettre aux bureaucrates de Washington et aux planificateurs centraux d’avoir le pouvoir dans notre économie et de rechercher la disparition des entreprises privées et de l’économie privée de la libre entreprise.

« Il ne fait aucun doute que lorsque le président Biden a parlé d’un » nouveau paradigme « , il parle d’un paradigme de bien-être, il parle de diminuer l’économie privée et la libre entreprise et de permettre à ces planificateurs centraux. »

Il a qualifié le mouvement de «modèle socialiste» et a critiqué la Maison Blanche pour sa «guerre contre les salaires» pour les gens de la classe moyenne aux États-Unis.

Le conseiller économique chevronné a déclaré: «Sur le tracé de tout ce plan d’infrastructure, qui n’est vraiment pas une question d’infrastructure, c’est une sorte de cheval de Troie».

Il a ajouté qu’il s’agissait en fait d’une « attaque fiscale contre les sociétés américaines », « grandes et petites entreprises » et « une gigantesque construction de l’État-providence sans exigences de travail ».

M. Kudlow a lancé un avertissement sévère selon lequel cette décision « allait avoir de graves conséquences » non seulement pour la manière dont les États-Unis sont dirigés mais aussi pour « l’économie elle-même » qui, avec la réouverture, est actuellement en plein essor, il a déclaré que cette décision était la « mauvaise direction ». Tout à fait. »

Il a terminé en disant: « L’année prochaine pourrait être une année beaucoup plus faible et l’année d’après bien pire – c’est une tragédie, une tragédie. »

Le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars a été surnommé le plan américain pour l’emploi.

M. Biden espère maintenant que le Congrès approuvera sa facture d’infrastructure de 2 billions de dollars.

Le déploiement du plan intervient alors que le président Biden a également publié une série d’autres décrets, notamment un plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars.

Mais la vitesse à laquelle Biden a déployé les ordres et les plans a été considérée par mes nombreux critiques comme une reconnaissance du fait qu’il sera un président pour un mandat.

Le vice-président Kamala Harris pourrait reprendre le bureau du joueur de 78 ans après son premier mandat.

Le mois dernier, M. Biden a trébuché lors d’une conférence de presse où il n’a répondu qu’aux questions de 10 journalistes.

À un moment donné, il a oublié ce qu’il disait et s’est arrêté à la fin de sa déclaration.

Il a déclaré: « Je n’ai jamais été particulièrement pauvre pour calculer comment faire avancer les choses au Sénat des États-Unis. Donc, la meilleure façon de faire quelque chose, si vous êtes proche de vous et que vous aimez pouvoir le faire … Quoi qu’il en soit , nous sommes prêts à faire beaucoup. «