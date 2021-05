Biden mérite des éloges pour son économie grandissante et audacieuse. Poussons-le à devenir plus grand et plus audacieux. ⋆ 10z viral

– de OtherWords

Joe Biden est entré en fonction face à des crises historiques qui se chevauchent: une pandémie, une récession, des troubles raciaux et une confiance en la démocratie et le gouvernement.

Il avait deux choix: gouverner à partir d’un milieu mythique et risquer de ne pas résoudre structurellement l’une de ces crises qui se chevauchent, ou entrer hardiment dans le moment et réaffirmer un rôle pour un gouvernement efficace.

Sur la pandémie et l’économie, Biden a largement choisi de saisir le moment avec audace.

Le plan de sauvetage américain de près de 2 billions de dollars était rempli de l’aide nécessaire pour les travailleurs et les petites entreprises, y compris un nouveau crédit d’impôt pour enfants, une extension de l’allégement du chômage et des paiements directs à la plupart des familles.

La loi a également fait des progrès audacieux pour mettre fin à la pandémie – y compris un plan efficace pour la distribution des vaccins et les soins de santé contre le COVID-19, en mettant l’accent sur les populations les plus touchées. En conséquence, l’administration a pu plus que doubler son objectif d’administrer 100 millions de vaccins au cours des 100 premiers jours, pour atteindre finalement plus de 200 millions.

Les plans américains pour l’emploi et les familles proposés par Biden franchissent la prochaine étape: bâtir une économie plus prospère, équitable et durable après la pandémie.

Son plan américain pour l’emploi est un solide plan d’infrastructure du 21e siècle. Cela créerait des millions d’emplois bien rémunérés dans la réparation des routes et des ponts, le développement de technologies vertes et l’expansion du haut débit, tout en protégeant les millions de soignants qui se sont révélés si essentiels pendant la pandémie.

Le plan américain pour les familles de Biden, dévoilé dans son récent discours au Congrès, représente un autre investissement désespérément nécessaire dans le bien-être économique des familles ordinaires. Il comprend des plans pour l’éducation pré-maternelle universelle, des congés familiaux et médicaux payés, et un financement solide pour la garde d’enfants et un collège communautaire gratuit.

Surtout, Biden choisit de payer pour ces plans entièrement avec des impôts sur les personnes et les entreprises les plus riches, qui ont injustement profité des échappatoires, des politiques fiscales régressives et de la tricherie pure et simple pendant des décennies.

Ce sont toutes des étapes importantes – dont beaucoup ont été prises par Biden sous la pression des mouvements sociaux et des défenseurs de la lutte contre la pauvreté. Mais bien sûr, il reste beaucoup à faire pour le pousser.

Par exemple, la proposition de garde d’enfants de Biden fournit des soins aux enfants jusqu’à l’âge de 5 ans. Pourquoi ne pas le porter à 13 ans? Ses investissements dans l’expansion du logement abordable se font attendre depuis longtemps, mais il devra augmenter le financement des bons afin que les familles à faible revenu puissent y vivre.

Biden doit également tenir sa promesse d’augmenter le salaire minimum fédéral à au moins 15 dollars de l’heure. Et tandis que Biden a déclaré qu’il souhaitait développer les soins de santé et réduire les prix des médicaments, rien de moins que Medicare for All – auquel Biden s’oppose toujours – échouera.

Pendant ce temps, Biden n’a pas encore résolu d’autres problèmes nationaux critiques – comme l’immigration, la réforme de la justice pénale, l’annulation de la dette des prêts étudiants et la réduction du budget gonflé du Pentagone.

Pourtant, plus de 100 jours plus tard, Biden mérite des éloges pour avoir fait preuve d’audace dans les révisions structurelles attendues depuis longtemps de notre économie, ainsi que pour avoir pris des mesures pour remédier aux inégalités systémiques. Il mérite le mérite de s’entourer de défenseurs des mouvements sociaux, qui ont grandement amélioré ses approches sur une gamme de questions.

Notre travail consiste à faire en sorte qu’il comprenne où il échoue – afin que nous puissions tirer le meilleur parti de ce qui pourrait bien être une chance unique dans une génération de bâtir une société véritablement équitable.

Ce travail est autorisé sous une licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

_______

À propos de l’auteur

Karen Dolan dirige le projet de criminalisation de la race et de la pauvreté à l’Institute for Policy Studies.