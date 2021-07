Biden-Merkel EN DIRECT : Oh non, Angela ! Le chancelier s’est moqué des heures de cascade sauvage avant l’épreuve de force | Monde | Nouvelles

La visite entre les deux pays donnera le ton pour l’avenir des relations américano-allemandes et comprendra une réunion bilatérale, une réunion bilatérale élargie et une conférence de presse conjointe. Dans la soirée, M. Biden et la première dame, le Dr Jill Biden, accueillent Mme Merkel et son mari Joachim Sauer pour le dîner. Mme Merkel devrait également rencontrer la vice-présidente Kamala Harris et le secrétaire d’État Antony Blinken lors de sa visite.

Le voyage intervient alors que Mme Merkel a été exhortée par un important organisme allemand du commerce et de l’industrie à intensifier et à conclure un pacte de libre-échange avec les États-Unis.

« L’Allemagne et l’UE feraient bien de se positionner avec confiance dans la relation transatlantique », a déclaré Siegfried Russwurm, président de l’organisme commercial allemand BDI.

« Une Europe économiquement forte est essentielle pour renforcer l’affirmation des valeurs occidentales dans le monde. »

« Les États-Unis et l’UE doivent devenir des partenaires solides afin de relever des défis majeurs tels que le changement climatique », a-t-il ajouté.

Les États-Unis et l’Allemagne sont des alliés clés de l’OTAN, mais sont en désaccord sur une foule de questions difficiles.

Le différend en cours entre l’Allemagne et les États-Unis sur le gazoduc russe, Nord Stream 2, devrait être un sujet de discussion clé entre les deux géants politiques.

Le président Biden et la chancelière Merkel se sont rencontrés à plusieurs reprises et ce sera la deuxième rencontre face à face depuis que M. Biden a prêté serment en tant que président.

Des manifestations ont été organisées en Allemagne et aux États-Unis pour exhorter le dirigeant allemand à renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur le vaccin Covid-19 pour accélérer le déploiement.

Après s’être entretenue avec M. Biden lors du sommet du G7 à Cornwall, au Royaume-Uni, plus tôt cette année, Mme Merkel a déclaré: “La rencontre avec Joe Biden était évidemment importante car il représente l’engagement envers le multilatéralisme qui nous manquait ces dernières années.”

Cela fait référence à sa relation tendue avec l’ancien président Donald Trump qui a poursuivi une approche diplomatique « l’Amérique d’abord » avec peu de considération pour les alliés européens de l’Amérique.

La présidence de M. Trump a marqué un changement radical par rapport à la relation de Mme Merkel avec l’ancien président Barack Obama, qu’elle considérait comme un “partenaire et ami”.

La visite de Mme Merkel à la Maison Blanche sera probablement sa dernière avant qu’elle ne quitte ses fonctions de chancelière en octobre après 15 ans à ce poste.

Les élections pour remplacer Mme Merkel auront lieu en septembre.

