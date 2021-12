Biden met en garde contre l’hiver d’une maladie grave et de la mort de COVID

Alors que l’augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis dominait la couverture médiatique et la programmation d’informations par câble jeudi, le président Joe Biden offrait un sombre avertissement pour l’hiver à venir.

« Je veux envoyer un message direct au peuple américain : en raison des mesures que nous avons prises, Omicron ne s’est pas encore propagé aussi rapidement qu’il l’aurait fait autrement », a déclaré Biden aux journalistes à la Maison Blanche après avoir donné un briefing sur Covid. -19.

Biden a continué :

Mais c’est là maintenant et ça se répand et ça va augmenter. … Nous assistons à un hiver de maladies graves et de décès pour les non vaccinés – pour eux-mêmes, leurs familles et les hôpitaux qu’ils vont bientôt submerger. Mais il y a une bonne nouvelle : si vous êtes vacciné et que vous avez votre rappel, vous êtes protégé contre les maladies graves et la mort.