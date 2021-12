Biden montre à quel point il est faible dans Cave to Progressive on Big Item – RedState

Combien coûte Joe Biden à la volonté de la gauche radicale ?

Il semble que les progressistes de la Chambre tordent leurs petits doigts et qu’ils puissent le faire bouger.

Ils ont annoncé dans une déclaration officielle qu’ils auraient bientôt un plan détaillé des choses qu’ils voulaient qu’il aborde par le biais d’une action exécutive qu’ils n’ont pas pu obtenir parce qu’ils n’ont pas réussi à adopter le projet de loi Build Back Better.

Mais il y a un autre élément important qu’ils préconisent depuis un certain temps, à part Reconstruire en mieux, c’est l’annulation de la dette étudiante. Les paiements sur la dette étudiante fédérale devaient recommencer le 1er février et les gens de gauche en criaient.

Mais Joe Biden a décidé aujourd’hui de reporter le redémarrage des paiements au 1er mai, 90 jours supplémentaires.

Aujourd’hui, j’ai annoncé que mon administration prolongeait de 90 jours la suspension des remboursements des prêts étudiants fédéraux. pic.twitter.com/mxveCTe7bH – Président Biden (@POTUS) 22 décembre 2021

Alors, est-ce que cela rend les gens de gauche heureux ? Est-ce que les gens de gauche remontent dans le train pour Joe Biden?

Et bien non. Parce que peu importe combien vous penchez vers la gauche, il y a un principe de base. Ce sont des gens malheureux, et ils ne sont jamais satisfaits – ils en veulent toujours plus. Pour être juste, il a fait «un Biden» – lui a promis d’être élu et ensuite de ne pas le livrer, donc ils ont en quelque sorte le droit de sentir qu’il les a joués, parce qu’il l’a fait.

En réponse à une question d’un jeune préoccupé par la dette étudiante et le manque d’opportunités économiques, Biden a répondu : « Vous obtenez tous ces diplômes et vous obtenez toute cette dette, et vous vous retrouvez dans une position où vous ne pouvez pas obtenir un emploi parce que personne n’embauche, ou qu’ils embauchent à des salaires très bas… Je vais éliminer votre dette d’études si vous venez d’une famille [making less] plus de 125 000 $ et est allé dans une université publique. Biden a également déclaré: « Je vais m’assurer que tout le monde reçoive 10 000 $ de sa dette étudiante » en réponse aux difficultés économiques causées par la pandémie. Biden a en outre proposé d’accorder aux jeunes un crédit de 15 000 $ pour un acompte sur leur première maison. « C’est ainsi que les gens accumulent de la richesse », a-t-il déclaré. « C’est ainsi que les gens commencent. Nous devons vous reconnaître et vous faire progresser. Vous êtes l’avenir.

Bien sûr, il n’aurait jamais dû le promettre pour commencer. Pourquoi devrions-nous annuler la dette étudiante? Cela donne un avantage aux étudiants que les enfants qui ne sont pas allés à l’université n’obtiennent pas.

Mais cela n’a pas empêché des gens comme la représentante Pramila Jayapal (D-WA), la chef du caucus progressiste, qui a appelé Biden à aller jusqu’au bout. « Le travail ne peut pas s’arrêter ici », a déclaré Jayapal. « L’administration doit maintenant tenir la promesse du président d’annuler la dette étudiante, en réduisant les coûts pour les familles à un moment critique de grande incertitude sanitaire et économique. »

Super, maintenant annulez-le ! https://t.co/WyxrihU3Xk – Ilhan Omar (@IlhanMN) 22 décembre 2021

Existe-t-il une seule politique que l’équipe ne peut pas intimider Biden pour qu’elle accepte? https://t.co/SbfuplJCLl – Brent Scher (@BrentScher) 22 décembre 2021

Donc, même si nous parlons d’une dette que les gens ont contractée volontairement, ils ne veulent pas la payer et ils pensent que c’est mal que les gens pensent qu’ils devraient la payer. Cela envoie le mauvais message et n’incite pas les écoles à réduire les coûts, et aide de manière disproportionnée les personnes les plus endettées qui sont susceptibles d’avoir plus de diplômes.

Mais maintenant, ils savent qu’ils l’ont poussé à obtenir ce qu’ils voulaient en lui criant dessus, alors dans 90 jours, ils ont l’intention de refaire la même chose. Ils promettent déjà de « l’intimider » à nouveau. Biden étant Biden, il cédera probablement à nouveau.

le harcèlement fonctionne ! https://t.co/I6hM7z0Bar – ari🤪 (@AriannaDantone) 22 décembre 2021

Cela en dit long sur sa faiblesse et sa facilité de manipulation. Le signal qui envoie au monde et à nos ennemis n’est pas le bon.