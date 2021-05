Biden montre de vraies couleurs proposant un budget du département de la guerre plus important que Trump ⋆ .

Les guerres «pour toujours» se terminent le 11 septembre, alors SLASH le budget du Pentagone!

Le président Joe Biden a montré ses vraies couleurs, alors que cette nation célèbre mal le week-end du Memorial Day en consommant de la bière et d’autres boissons alcoolisées, accumulant un nombre de morts typiquement épique sur les autoroutes et risquant une nouvelle recrudescence de la pandémie de coronavirus en faisant la fête sans masque, marquer lui-même la date en proposant un nouveau budget militaire record.

Il appelle à donner au Pentagone et aux départements connexes comme l’unité d’armes nucléaires du ministère de l’Énergie et l’Agence de sécurité nationale, un budget de 753 milliards de dollars pour l’année prochaine. C’est 13 milliards de dollars de plus que ce que Trump, amoureux du Pentagone, avait proposé.

C’est aussi plus de 50% de toutes les dépenses proposées pour les programmes «discrétionnaires» du gouvernement fédéral, de l’agriculture à la guerre et au bien-être social, qui s’élèvent collectivement à 1,5 billion de dollars. C’est-à-dire que selon la proposition de Biden, le Pentagone obtiendrait plus que tous les autres départements gouvernementaux réunis. (Remarque: la sécurité sociale n’est pas incluse dans ce calcul car elle est financée par la taxe FICA payée par les travailleurs actuels, et non par l’impôt sur le revenu, et par l’argent du Fonds fiduciaire de la sécurité sociale.)

Voilà donc le message clair de Biden: la chose la plus importante en Amérique est l’armée. Il veut continuer cette politique folle ou les anciens présidents de souffler la moitié du budget fédéral et plus de 50 pour cent des recettes totales collectées cette année grâce à l’impôt sur le revenu des particuliers sur la guerre et la préparation de la guerre. Une autre façon de démontrer à quel point cette proposition budgétaire de Biden est folle et vraiment perverse serait de souligner que 753 milliards de dollars arrivent à un moment où les États-Unis quittent leur dernière guerre officielle – celle en Afghanistan – pour laquelle les États-Unis se sont battus. 20 ans et a perdu, avec toutes les espérances que dès que le dernier transport de troupes s’envolera de la base aérienne de Bagram à l’extérieur de Kaboul, les talibans que les États-Unis ont chassés de cette ville en 2001, y retourneront. Déjà, nous lisons que les soldats de l’armée du gouvernement, que les États-Unis ont dépensé une fortune dans la formation et l’armement de l’argent des contribuables, se rendent et désertent en masse, sachant que c’est le cas ou être massacrés comme des traîtres lorsque les États-Unis sont partis et que les talibans reprennent la capitale.

Je viens d’écrire hier sur la façon dont ce nouveau budget géant proposé pour le Pentagone comprend de l’argent – environ 30 milliards de dollars par an – juste pour «moderniser et remettre à neuf» le stock nucléaire du pays de 4800 ogives nucléaires. Ce chiffre n’inclut pas les «systèmes de livraison» beaucoup plus chers pour ceux qui, espérons-le, n’ont jamais utilisé d’ogives.

Les chiffres du budget ne signifient pas grand-chose pour la plupart des gens, mais si nous faisons quelques comparaisons, cela aidera peut-être à clarifier les choses.

Prenons Biden, l’augmentation proposée de 30 milliards de dollars du financement du département américain de l’éducation pour l’année prochaine. Cette proposition est susceptible d’être bloquée par les républicains du Sénat parce que les républicains détestent l’implication fédérale dans l’éducation publique. Puisque les républicains aiment aussi les armes nucléaires et les dépenses militaires encore plus que les démocrates, Biden devrait dire qu’il déclare une urgence nationale dans les écoles du pays en raison de la perte de revenus au niveau local pendant la pandémie et qu’il transfère les 30 milliards de dollars pour les armes nucléaires (c’est le argument du président Trump pour avoir pris de l’argent au Pentagone pour construire son projet favori – le mur entre les États-Unis et le Mexique.)

Étant donné que les armes nucléaires ne seront pas utilisées (et si elles sont utilisées, nous n’aurons pas à nous soucier de la provenance de l’argent pour quoi que ce soit à ce stade!) …

