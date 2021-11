Biden ne peut pas continuer à payer des illégaux 450 000 $ en réparations

Le dernier volet de la stratégie d’ouverture des frontières de l’administration Biden est ses négociations pour donner des centaines de millions de dollars aux étrangers en situation irrégulière. Le Wall Street Journal a rapporté le 28 octobre que l’administration négocie pour payer les entrants illégaux criminels jusqu’à 450 000 $ par personne et jusqu’à près de 1 000 000 $ par famille.

Les destinataires pleins d’espoir ont été arrêtés pour avoir commis un crime fédéral : l’entrée illégale aux États-Unis en violation du 8 US Code §1325. Lors de leur arrestation, certains ont été séparés des mineurs qui les accompagnaient, qu’ils prétendaient être leurs enfants. L’administration justifie les paiements proposés comme des règlements juridiques pour indemniser les entrants illégaux pour un prétendu traumatisme mental résultant de la séparation des membres de leur famille.

De telles séparations, bien sûr, sont standard lorsqu’un parent est arrêté et détenu pour un crime. Par exemple, les personnes emprisonnées pour intrusion au Capitole des États-Unis le 6 janvier ont été séparées de leurs enfants lors de leur arrestation.

Il ne fait aucun doute que la perspective d’obtenir près d’un million de dollars du gouvernement américain incitera davantage des centaines de milliers de candidats du monde entier à tenter leur chance en gagnant cette loterie particulière. Non seulement les entrants illégaux peuvent rester aux États-Unis, devançant les immigrants légaux pleins d’espoir, mais ils peuvent également obtenir une aubaine de centaines de milliers de dollars, en plus des soins médicaux gratuits, de l’éducation publique gratuite et d’autres avantages gratuits proposés par l’administration Biden.

Il ne fait aucun doute que même le président Joe Biden comprend à quel point cette proposition est scandaleuse. Ses premiers commentaires publics à ce sujet montrent que, comme des millions d’autres Américains, il pensait que de tels paiements ne devraient même jamais être envisagés. Après ces premiers commentaires désapprobateurs, cependant, Biden et d’autres ont essayé de changer le récit. Dans le processus, Biden s’est contredit et a fait un méli-mélo incohérent de sa politique.

Après une conférence de presse à l’issue de la réunion du G-20 à Rome, Peter Doocy de Fox News a demandé : « M. Monsieur le Président, est-il vrai que nous allons donner 450 000 $ aux frontaliers qui sont séparés ? » Biden n’a pas répondu, mais s’est simplement frotté le front et a baissé les yeux.

Doocy a de nouveau soulevé la question lors d’une conférence de presse six jours plus tard, à laquelle Biden a simultanément reproché à Fox News d’attirer le flot de migrants et l’a accusé de diffuser de fausses nouvelles sur les paiements proposés de 450 000 $ : « Si vous continuez à envoyer ces ordures, ouais . » Il a ensuite ajouté: « Mais ce n’est pas vrai … Cela n’arrivera pas. »

La question de Doocy n’était pas une surprise, et la réponse de Biden n’était pas seulement un lapsus négligent. Biden a eu près d’une semaine pour l’examiner après le rapport initial du Wall Street Journal et la question de Doocy à Rome. Le déni rapide et sans équivoque de Biden suggère qu’il partage l’indignation généralisée à l’idée de payer les entrants illégaux jusqu’à un million de dollars par famille alors que la seule raison pour laquelle ils avaient été séparés était qu’ils avaient enfreint la loi américaine.

Mais un jour plus tard, l’administration a clairement indiqué que Biden était, en fait, « parfaitement à l’aise » avec ce qu’il venait de dire, « n’arrivera pas ». Lors d’une conférence de presse le 4 novembre, l’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a essentiellement déclaré la déclaration d’un jour de Biden «inopérante».

« [T]e président est parfaitement à l’aise avec le fait que le ministère de la Justice s’installe avec les individus et les familles qui sont actuellement en litige avec le gouvernement des États-Unis », a-t-il déclaré.

Lors d’une autre conférence de presse le 6 novembre, Biden a nié avoir dit ce qu’il avait dit trois jours plus tôt. Lorsqu’un journaliste l’a interrogé au sujet de sa déclaration à Doocy selon laquelle le rapport sur les paiements était « des ordures », Biden a déclaré: « Je n’ai pas dit cela ».

Biden a alors carrément contredit son démenti préalable sans équivoque que de tels paiements auraient lieu. Adressant son doigt au journaliste, il a ajouté : « Si, en fait, à cause du comportement scandaleux de la dernière administration, vous traversez la frontière, qu’elle soit légale ou illégale, et vous avez perdu votre enfant – Vous avez perdu votre enfant ! Il est parti! – vous méritez une sorte de compensation, quelles que soient les circonstances. Ce que ce serait, je n’en ai aucune idée.

Cette dernière déclaration de Biden était à la fois malhonnête et incohérente. C’était malhonnête parce que sa nouvelle position selon laquelle il appartient au DOJ et « je n’ai aucune idée » de ce que devraient être les paiements ne peut être conciliée avec sa promesse initiale sans ambiguïté que « possible[e] »Les paiements « jusqu’à » 450 000 $ par personne « ne se produiront pas ».

Biden était encore plus malhonnête lorsqu’il a mal interprété ce que Doocy avait demandé. Doocy a seulement déclaré qu’il y avait eu des rapports selon lesquels des paiements «jusqu’à» ce montant pourraient «éventuellement» être effectués. La dénaturation de Biden était un effort clair pour essayer de se soustraire à sa promesse sans ambiguïté que « cela n’arrivera pas ».

La déclaration de Biden du 6 novembre démontre également l’incohérence de sa nouvelle réflexion sur les paiements. Il a déclaré que tous les entrants illégaux séparés d’un enfant méritent les paiements, « peu importe les circonstances ». Ainsi, selon Biden, la faute et la conduite illégale ne sont pas pertinentes; les faits n’ont pas d’importance. C’est une prescription incohérente pour des paiements illimités sans aucune frontière.

Tous ceux qui sont encore en prison en raison de leur prétendue entrée illégale dans le bâtiment du Capitole le 6 janvier seront sans aucun doute rassurés de savoir que le président estime qu’ils ont droit à une indemnisation pour séparation familiale, « quelles que soient les circonstances ».

Les paiements proposés à ceux qui ont envahi notre pays sont une preuve supplémentaire que cette administration a de mauvaises priorités. Si le DOJ peut consacrer des centaines d’agents du FBI et d’avocats américains aux enquêtes et aux procès des personnes accusées de crimes liés à leur « entrée illégale » au Capitole le 6 janvier, alors il peut sûrement consacrer les ressources nécessaires pour enquêter et combattre le récupérer l’argent des contribuables par ceux qui ont été accusés d’« entrée illégale » aux États-Unis.

La réaction initiale de Biden montre qu’il partageait l’indignation suscitée par ces paiements. Ses gestionnaires ont changé sa position pour servir la politique de sa politique de frontière ouverte.

John Lucas est un avocat en exercice qui a jugé et plaidé diverses affaires, notamment devant la Cour suprême des États-Unis. Avant d’entrer à la faculté de droit de l’Université du Texas, il a servi dans les forces spéciales de l’armée en tant qu’homme enrôlé, puis est diplômé de l’Académie militaire américaine de West Point en 1969. Il est un Ranger de l’armée et a combattu au Vietnam en tant que chef de peloton d’infanterie. Il est marié et père de cinq enfants. Lui et sa femme vivent maintenant en Virginie.